香港與美國威斯康辛州（Wisconsin）天各一方，相距七千六百英里，六十年代初，若是走上這路，便要帶着一去不回的心態。小麥從香港出發到東京，轉機至夏威夷再到三藩市、芝加哥，才終於到達首府麥迪遜（Madison），漫長旅途花上多少時間，已無法估計，但年輕的小麥步出機場時，仍然一身領呔西裝筆挺精神奕奕，他相信難得有機會到美國上大學，便要穿得有體面。

豈知到來接機的小楊，卻穿着破牛仔褲T恤，他倆素未謀面，小楊只代替中國同學會來迎接新生，而小麥第一句說話是：「為甚麼你穿得似爛仔？」一句話便開展了近六十年的友誼，醫生有緣跟小麥、小楊打球，他們分別是著名科學家和成功商人，在社會上相當有分量，亦備受尊敬，但兩人對話仍像十七歲時那般，互相取笑同時又加點黃色笑話，但說到正經時又能坦然說真心話，他倆是真正的老友記。

跨越半世紀的深厚友誼來得不易，醫生當然不會知道為何小麥跟小楊會成為老友，但慶幸自己也有深交超過四十載的老友，識於微時當然是主因，但最重要還是臭味相投，大家擁抱同樣的人生觀和生活態度，更要願意互相幫助扶持，抱着難兄難弟心態共度喜憂。

理論上，現代年輕人更有機會在五十年後仍是老友記，相比六十年代，現代通訊方式輕而易舉，社交媒體能超越時空界限，但也正因為社交媒體氾濫，人與人不用再面對面溝通，社交媒體的自己又是否是真正的自己？若未能顯露真我，又能否賺取真正友誼？

老友記是人生最大祝福之一，多付出時間心思也是值得的。