網上世界古靈精怪，不少邪惡人隱藏着種種不良動機，入侵他人帳戶，所以必須加強自我保護意識。我們在網上用的密碼，以黑客今時今日的技術，要偷取真是「易過借火」，原來連Facebook創辦人朱克伯格，也曾遭黑客入侵私人Twitter及Pinterest，真是諷刺。

雖然朱克伯格身為科技資訊界達人，但原來其網上安全意識甚低，以下兩點可資證明：一、他原本用的帳號密碼，非常簡單、屬於強度超級低的「dadada」；二、他將同一密碼用於多個帳戶，故有黑客先盜取了他在社群linkedin的密碼，然後放在黑市兜售，宣稱此密碼可進入朱克伯格的其他帳戶，而事實果真如此。

我們可引此為鑑，增強自己網上密碼的保護意識。Brett Johnson曾是美國FBI的most wanted hacker（頭號通緝黑客），隨便竊取銀行二萬客戶資料對他來說，易如反掌。但他現已改邪歸正，成為數位安全顧問，甚至為FBI服務，其最新寶號是Original Internet Godfather。Brett以過來人身份，向大眾建議：一、勿因貪方便而設定簡單密碼。二、必須經常更換密碼。三、別一直用同一組密碼在所有帳戶上。四、必須不時為自己電腦和手機資料備份，以防黑客入侵時所有資料瞬間消失。五、若電腦程式或智能手機告訴你要更新系統，請盡快做。因為更新系統的信息甫向外公布，即代表那個現有的系統有破綻和漏洞，那對有心做壞事的黑客們來說，是千載難逢的入侵機會。

根據資安檢驗網Have I Been Pwned（HIBP）和英國資安中心National Cyber Security Centre（NCSC）的資料顯示，在全球最危險密碼清單中，很多人以「名字」或「自己喜歡的事物」用作密碼，而「123456」仍然是全球最常被當作密碼的數字串。若密碼是以此設定，那就要趕快更換了。