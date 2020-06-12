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礦場的飲食文化

副刊版 2020/06/12

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到礦場工作的工人，來自中國南方、北方五湖四海，因而產生獨特的飲食文化，其中腐乳饅頭便是結合北方（饅頭）及南方（腐乳）的代表作。港人大概難以想像把饅頭沾一沾腐乳便是一餐，但對當時的礦工來說，這已是美食。

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欄名 : 本地遊

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