礦場的飲食文化 副刊版 2020/06/12 分享： 到礦場工作的工人，來自中國南方、北方五湖四海，因而產生獨特的飲食文化，其中腐乳饅頭便是結合北方（饅頭）及南方（腐乳）的代表作。港人大概難以想像把饅頭沾一沾腐乳便是一餐，但對當時的礦工來說，這已是美食。 ... 欄名 : 本地遊 相關文章 馬鞍山尋鐵礦場遺址 腐乳饅頭嘗礦工文化 今日 馬鞍山尋鐵礦場遺址 腐乳饅頭嘗礦工文化 最新專欄文章 更多 馬鞍山尋鐵礦場遺址 腐乳饅頭嘗礦工文化 今日 馬鞍山尋鐵礦場遺址 腐乳饅頭嘗礦工文化 坪洲慢活社區 藝文自然環島遊 2020/06/06 坪洲慢活社區 藝文自然環島遊 疫情下酒店優惠 着數Package攻略 2020/06/05 疫情下酒店優惠 着數Package攻略 馬哥孛羅香港酒店 房間$1,108送$600餐飲回贈及$200連卡佛禮品卡 2020/06/05 馬哥孛羅香港酒店 房間$1,108送$600餐飲回贈及$200連卡佛禮品卡 城景國際酒店 每晚$750起包午市任食點心或下午茶自助餐2位 2020/06/05 城景國際酒店 每晚$750起包午市任食點心或下午茶自助餐2位 疫情 香港 日本 美食 食品 馬鞍山 行山 Cafe 宗教 新界東 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入