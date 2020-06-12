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馬鞍山尋鐵礦場遺址 腐乳饅頭嘗礦工文化

副刊版 2020/06/12

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不說不知道，原來馬鞍山曾有全港最大型鐵礦場，內有坑道、礦洞、教堂，更曾有住滿1萬人的馬鞍山礦村。雖然現時鐵礦場已不復存在，惟信義會將遺址活化成鞍山探索館，將這段鮮為人知的鐵礦場歷史傳承下去。

在馬鞍山新

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欄名 : 本地遊

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