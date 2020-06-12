馬鞍山尋鐵礦場遺址 腐乳饅頭嘗礦工文化 副刊版 2020/06/12 分享： 不說不知道，原來馬鞍山曾有全港最大型鐵礦場，內有坑道、礦洞、教堂，更曾有住滿1萬人的馬鞍山礦村。雖然現時鐵礦場已不復存在，惟信義會將遺址活化成鞍山探索館，將這段鮮為人知的鐵礦場歷史傳承下去。 在馬鞍山新 ... 欄名 : 本地遊 相關文章 礦場的飲食文化 今日 礦場的飲食文化 最新專欄文章 更多 礦場的飲食文化 今日 礦場的飲食文化 坪洲慢活社區 藝文自然環島遊 2020/06/06 坪洲慢活社區 藝文自然環島遊 疫情下酒店優惠 着數Package攻略 2020/06/05 疫情下酒店優惠 着數Package攻略 馬哥孛羅香港酒店 房間$1,108送$600餐飲回贈及$200連卡佛禮品卡 2020/06/05 馬哥孛羅香港酒店 房間$1,108送$600餐飲回贈及$200連卡佛禮品卡 城景國際酒店 每晚$750起包午市任食點心或下午茶自助餐2位 2020/06/05 城景國際酒店 每晚$750起包午市任食點心或下午茶自助餐2位 疫情 香港 日本 美食 食品 馬鞍山 行山 Cafe 宗教 新界東 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入