美金融打壓 港怎應對市場極端情境

國安立法在人大會議通過至今，針對決議後美國威脅對港制裁的影響，成為各方討論焦點，目前政商界主流觀點，是制裁及打壓措施不會太過劇烈，且香港及內地均有較為充足的資源應對。

美利益縱受損 不保證不會出手

此外，受瑞幸事件影響，中概股未來在美上市將面臨挑戰，中概股回歸將對香港及內地資本市場產生多重影響，市場主要觀點也是利好大於利空。

然而，美國潛在利益受損、我方充足準備等並不能成為美國不採取極端遏制手段的保障，有必要推演極端情況下干預的影響，以及可能的應對措施，提前做好布局應對潛在風險。

一、香港資本市場的直接影響

鑑於美國對中概股採取的一系列強硬措施，需要探討其限制港股投資的可能性。由於香港資本市場開放程度高，流動性強，外匯資金可自由流動，因此海外資金流動與港股表現的相關性較高。香港市場以境外投資者居多，港股作為其多元化投資組合中流動性較高的一部分，極易成為投資者應付流動性風險的首選標的。如果限制美資流入香港市場，不僅將可能引發美國本土資金的撤資，也可能導致其餘海外資金出逃，港股將可能劇烈波動。

外地投資者佔23% 撤資礙股價

從投資者結構來看，美國一直是香港股市重要的投資參與者。2018年，美國在香港外地投資者現貨市場的交易總額佔比23%，僅次於中國內地的28%。如果發生美資大規模撤離，港股估值將繼續走低，影響新股定價，香港市場的融資能力將受損。

債券方面，外資限投將壓縮香港債券市場的發債規模。香港債券主要以專業機構投資者為主要發行對象，雖然債券市場整體發展不及歐美國家成熟，但近幾年來，已取得了較大進步。2019年，港元發債額連續11年增加，達到4.18萬億港元。香港債券市場在亞洲處於領先地位，是除日本外的亞洲第三大債券市場。對於債券市場，穩定的利率與發債成本至關重要。資金出逃引發債券拋售，將加大債券收益率波動，推升發債成本。

3對策 增南下資金債券南向通

針對可能的極端情況，應對方面：一是通過進一步支持擴充及增強南下資金配置提供市場流動性。近年來內地資金南下帶來了港股投資生態和結構的積極變化，南下資金正扮演愈來愈重要的角色。2018年中國內地取代英國，成為外地投資者交易的主要來源地，佔外地投資者交易的28%以及市場總成交額的12%，隨着滬港通及深港通規模的上升，過去一年港股資金結構進一步改變，南下資金流入規模是外資流出港股規模的3倍以上，而南下資金成交佔比增加了20%。在壓力情形下，南下資金規模和佔比仍需進一步上升以穩定市場。

二是港股目前處於價值窪地，外資的流出可能更加導致估值下跌，導致估值與標的實際價值進一步偏離，在此過程中，中資券商研究團隊應當發揮正向引導作用，引導市場進行合理的價值投資，配合多樣化的衍生品提升中資機構的定價能力和話語權。

三是適時推出債券南向通，央行有官員在2018年曾表示技術上實現南向通是有基礎和條件的，今年3月份美元流動性危機導致的中資美元債折價，也反映出香港的債券市場需要更加多元化的資金管道提升流動性。若出現美國出台美資限投，則是債券南向通開閘的合適時機。

二、美國收緊中概股上市的影響

美國從政策及「窗口指導」層面逐步對中概股設定嚴苛條件，一方面已上市中概股可能有被退市風險，另一方面中資企業赴美上市難度增大。

目前在美國上市的中概股數量為248隻，總市值合計高達1.6萬億美元（約合12.56萬億港元，為香港證券市場總市值的37%）。其中，阿里巴巴、中國移動的總市值超過千億美元。

此前，許多企業紛紛選擇赴美上市，主要基於以下幾點原因：

1）中美兩地政策差異明顯，A股及港股上市條件相較而言更為嚴苛；

2）港股與美股的投資邏輯不同，港股的投資更偏向於大盤藍籌股，偏好長期投資；

3）2018年香港修改上市規則之前，不支持同股不同權架構，因而遺憾錯過了阿里巴巴等企業。

中概股倘回歸 逾20企符要求

港交所2018年的新上市規則已經釋放了對中概股回歸的積極訊號。此外，港交所針對企業回港「二次上市」的申請流程也提供了一些便利，包括可以直接採用美國會計準則編製的財務報表、可申請豁免披露部分財務信息、企業可採用秘密申請程式等。

目前有超過20家公司符合港交所二次上市的要求，包括京東、百度、網易、好未來、中通快遞、新東方等。

中概股回歸使港股公司多元化，行業結構得以優化。

潛在回歸的中概股集中在科技、互聯網、消費等領域，將提升「新經濟」公司在港股市場的比例，增強港股對上市公司及投資者的吸引力，同時有助於活躍港股，吸引更多資金流入香港參與交易，從而鞏固香港在全球股權融資市場中的地位，總體看是利好大於利空。

優化行業結構 利港股多元化

此外，科創板也是中概股回歸的選擇，香港及內地應該檢視在承接方面做足準備。承接方面，一是中概股回歸面臨私有化、VIE架構拆除(即企業在轉換上市地時可能須先拆除、後重新搭建控股架構的程序之一)、信息披露等核心問題，特別是美國證券交易委員會SEC對於私有化有嚴格的限制，中間面臨的法律風險較高；二是交易所應考慮進一步簡化上市及發行流程，提供更多便利安排；三是引導市場對新經濟股票採用合理的方法進行估值，降低市場轉換對其融資效果及業務的影響；四是中概股整體體量較大，應在資金上予以匹配，繼續擴大互聯互通規模及範圍，開通新股通，從資金源頭上持續擴展兩個市場增量。

三、美國其他可能的干預措施及影響

取消獨立關稅區待遇。若美國只是單邊不再視香港為獨立關稅區，則不會全面影響香港的獨立關稅區地位。極端情形下，如果其他更多國家跟隨美國取消香港獨立關稅區待遇，導致香港將失去自由貿易地位，那麼香港較內地普通城市將不再具有特殊優勢。

替代品出現前 加速融入大灣區

但依據奧卡姆剃刀原理，在出現完全替代香港國際金融中心地位的經濟體之前，預計香港依然能夠維持與其他經濟體的穩定關係。在此期間，香港會加速融入粵港澳大灣區，以降低潛在影響。

限制技術購買。香港在科技產業布局體量較小，加之近五年來，美國高科技產品出口到香港已經很嚴格，進一步加強控制影響有限，但會打亂香港意欲在高科技方面有所突破的步伐，應提前尋找替代性解決方案。

官員簽證和財產凍結。限制官員簽證會對國際組織會議、學術交流、政府間經貿往來造成影響，但就2020年年初至今的經驗來看，受疫情影響所催生出的遠程交互服務，客觀上可以將該項事件的影響降至最低。

財產凍結偏向於個人制裁，與中美國家間博弈有關，需通過外交談判、救濟申訴及反制裁等綜合手段應對。

綜上，美國金融打壓可能會對香港資本市場運作形成挑戰，香港應該提前行動形成預案，在對內及對外兩個方面，加強多元國際化發展路徑及市場基礎設施建設，深化擴大與內地的互聯互通機制，努力鞏固國際金融中心地位，才能擔當世紀變局下中國繼續前行的重要角色。

▲ 美國金融打壓可能挑戰香港資本市場運作，香港應提前行動形成預案，鞏固國際金融中心地位，擔當世紀變局下中國繼續前行的重要角色。（資料圖片）