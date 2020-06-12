有聲有色本地遊 須破3大迷思

港府不得不延長實施包括限聚令、入境強制檢疫等在內的控疫措施，對翹首期待探親、出遊的廣大市民和本已陷入寒冬的旅遊業界，猶如晴天霹靂，曙光頓成泡影。盡管政府向業界透露，和澳門、內地互認健康碼快將落實，「旅遊氣泡」最快有望9月前啟動，但業界要突破困境，不能就這樣等運到，必須面對現實。激活本地遊，既讓旅遊業「熱身」，又讓被困愁城的市民在本港找到「在別處」的旅行感受，確為雙贏之舉。

不過，筆者認為，本地遊要真正做到有聲有色，我們尚須擺脫三大迷思。

第一個迷思：我們很了解香港，本地遊不外乎是跨區逛街、郊外聚餐。

用心探尋 發掘一個陌生的香港

其實，大多數市民並不真正了解香港，既不了解香港的山與海，更不了解香港的過去。有多少市民真的在海下灣看過珊瑚礁，又有多少市民曾經到過沙螺洞看螢火蟲？當你在屯門黃金海岸看海景、品海鮮的時候，可知這裏早在南北朝時期已有重兵把守，在唐代更是廣州對外貿易的海船進出必經之地！「屯門積日無回，滄波不歸成踏潮」，當風球掛起，又有幾位市民能想到唐代名家劉禹錫寫於1,200多年前的這句感懷呢？我們每天在這座城市匆忙走過，隨時可能掠過的是千年歷史的風塵——172個一級歷史建築、335個二級歷史建築、492個三級歷史建築、126項法定古迹、6條文物徑，你又曾經去過哪些？

只要用心探尋，你會在熟悉的地方發現一個完全陌生的香港。

第二個迷思：本地遊就是自由行，只要三五好友約起即可成行，既不必參團，更不必交由旅行社安排。

旅行社專業服務 打開新視野

旅遊從來豐儉由人，自己出行不是不可以，但是如果能夠善用業界的專業服務，無疑會令你的本地遊更加難忘，真正不虛此行。經營本地遊的旅行社，有不少旅遊專業人才，他們至少能夠在以下三個方面成為市民出行的最好幫手。其一，他們可根據市民的自身情況和特殊需要，度身訂製行程，最合理化地安排時間和行程，讓大家既玩得開心又要玩得輕鬆。和家人一起尋幽探秘，既感受驚喜，愉悅心情，又善用金錢和時間，豈非樂事？其二，他們能夠安排專業導賞，讓你看到你自己出行看不到的東西，在巷弄發現歷史，在海灘親近自然。其三，他們能夠安排一些體驗式、參與式的旅遊項目，包括親子項目。法國作家普魯斯特曾說過，「真正的發現之旅，不在尋找新風景，而是擁有新視野。」專業的本地遊旅行社就有能力為你打開新視野。

第三個迷思則涉及政府角色，如何看待本地遊，會否有額外資源投入鼓勵和推廣，以及由誰牽頭帶動，如何與業界合作。

毋庸置疑，旅遊業界和政府相關部門一直以來的慣性思路就是把資源主要投放在海外市場和內地市場，以吸引更多的外地遊客來到香港。疫情爆發之前，這一思維並無問題，但是殘酷的現實是，疫情改變了一切，特別是很可能會常態化。遠的不說，七八月旅遊高峰期的入境遊形勢毫不樂觀，即使我們投放再多資源，能夠產生的實際效果也會大大延後。一方面，業界求生亟需本地遊「造血」熱身，

政府統籌發展 勿「政出多門」

另一方面，做好具特色的本地遊，亦可為海外旅客帶來新體驗，為日後的業界復甦做好準備。可是，政府對鼓勵市民參加本地遊，如何帶動業界參與，宣傳推廣的資源投入，目前仍處於「政出多門」的狀態。新任民政事務局局長徐英偉最近表示，當局正考慮打造深度文化體驗，吸引本地旅客；環保局早前推出「綠色生活本地遊鼓勵計劃」，會將資助額增至1億，鼓勵本地綠色旅遊；商經局及旅發局也將推「旅遊．就在香港」，刺激本地消費。

政府希望推動本地遊的舉措值得肯定，但本地遊應由誰牽頭帶動和協調，有沒有新增的資源投入，如何鼓勵業界參與，提出新的產品，令本地遊能帶動業界各環節的業務，包括旅行社、酒店、餐飲、旅遊巴等等，發揮本地遊的最大效益，是業界非常關心的，並且期待商經局和民政事務局等政府部門，有更緊密的合作。事實上，作為四大產業之一，旅遊業未來是否應該建立一個高層次的架構，加強整體統籌業界的發展，處理好「政出多門」的問題，長遠而言是應該深入探討的。

重塑旅遊生態 創新開拓良機

發展本地遊，從市民到業界包括政府部門，都要首先破除三大迷思。疫情不僅顛覆了我們慣常的生活方式，而且正在重塑旅遊業界的生態，更是旅遊業管理、發展的大挑戰，同時也是我們不得不創新開拓的機會。

香港，準備好了嗎？

▲ 激活本地遊，既讓旅遊業「熱身」，又讓被困愁城的市民在本港找到「在別處」的旅行感受，確為雙贏之舉。（資料圖片）