疫情加劇失業 地攤經濟是出路？

國務院總理李克強早前提出，以擺地攤救經濟。以往經濟低迷之時，本港也曾以小販經濟來應對失業問題，但因措施「離地」，成效並不理想。

港曾推行 惟措施離地欠成效

中國多個省市在李克強發言後相繼推動「地攤經濟」，江西省瑞昌市甚至有商販收到城管電話，鼓勵他們在街上擺攤，杭州更開放部分街道為小販提供經營場地。然而，攤檔湧現，卻滋生交通堵塞和衞生問題，大連夜市一開便要叫停。官媒隨即為地攤經濟降溫，稱不能盲目跟風。

回顧本港以往經濟低迷之時，港府亦曾提倡地攤經濟（當年稱之為本土經濟），例如在2002年落實上環大笪地、黃大仙騰龍墟等項目。港府亦在2017年起引入美食車，進駐多個旅遊景點營運。

然而，這些計劃的成效並不理想，例如上環大笪地因禁止熟食而欠缺吸引力，騰龍墟亦被指搶走同區鄰近商戶的生意。美食車則因和經營地點捆綁，租金按營業額釐定，加上餐單「離地」，欠缺港人及遊客熟悉的本地傳統小食，令生意慘淡。

台灣地攤經濟搞得有聲有色，當地夜市集吃喝玩樂於一身，衞生也管理得井井有條，成為旅遊景點，為經濟作出貢獻。2018年全台灣有30.7萬個攤檔，僱用了47.6萬個從業員，全年營業收入高達5,397億台幣（約1,413億港元），佔GDP逾3%。

小販納正式經濟 扼殺生存？

台灣能搞活地攤經濟，香港有合法攤販檔，除了女人街較為知名，其他卻較失色。這或許與當局的的小販政策有關。

港府停發小販牌多年後，食環署去年再度發牌，推435個指定售賣「其他類別」貨品的固定小販攤位，並供有興趣從事小販行業的合資格人士申請擺攤。

然而，新合資格的小販除需支付租金，更需自費設計和建造攤檔，恐令不少基層卻步。港大專業進修學院客席副教授黃元山曾指出，小販之所以是小販而非店舖商戶，是因無法負擔租金，嘗試將小販納入正式經濟，等同扼殺生存空間。

借鑑紐約悉尼設限 科技監管

他認為，政府可參考紐約及悉尼做法，允許小販流動營商，但限制在特定範圍及時段擺攤、與售賣同類貨品的商店保持一定距離、甚至要求小販透過智能手機App報告位置，方便執法。

疫下本港經濟深度衰退，失業率高達5.2%，港府須多管齊下振興經濟。若考慮增發小販牌來緩解失業問題，應汲取過往經驗，以貼地思維管理，既可增加攤販收入，又能刺激基層消費，以及解決攤販管理問題。

▲ 港府於2002年曾提倡本土經濟，並落實上環大笪地（圖）、黃大仙騰龍墟等項目。（資料圖片）