Android 11 Beta 新功能聚焦3重點 行政人員版 2020/06/12 分享： Google於香港時間昨凌晨時分開放Android 11 Beta予公眾下載，並宣布Android 11聚焦於人、控制及私隱三大方面，推出全新功能。 在人方面，加入了開啟或關閉泡泡對話信息選項，當有信息 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 華為P40 Pro+月底賣 100倍變焦售9888 今日 華為P40 Pro+月底賣 100倍變焦售9888 Mac電腦或棄Intel晶片 改用自家研發處理器 2020/06/11 Mac電腦或棄Intel晶片 改用自家研發處理器 Galaxy Z Flip加保護貼 三星官方保養即失效 2020/06/11 Galaxy Z Flip加保護貼 三星官方保養即失效 MatePad Pro零件 揭華為加快「去美化」 2020/06/10 MatePad Pro零件 揭華為加快「去美化」 稱違基本人權 IBM停研人臉辨識 2020/06/10 稱違基本人權 IBM停研人臉辨識 Google 家電 Android 相機 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入