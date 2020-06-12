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Android 11 Beta 新功能聚焦3重點

行政人員版 2020/06/12

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Google於香港時間昨凌晨時分開放Android 11 Beta予公眾下載，並宣布Android 11聚焦於人、控制及私隱三大方面，推出全新功能。

在人方面，加入了開啟或關閉泡泡對話信息選項，當有信息

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欄名 : 科技新知

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