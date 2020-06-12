華為P40 Pro+月底賣 100倍變焦售9888 行政人員版 2020/06/12 分享： 華為昨於香港發布旗下最新5G手機P40 Pro+。P40 Pro+採用華為自行研發的Kirin 990 5G處理器，配備超感知Leica五鏡頭，可供10倍光學變焦及100倍超級雙鏡變焦效果。華為指 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Android 11 Beta 新功能聚焦3重點 今日 Android 11 Beta 新功能聚焦3重點 Mac電腦或棄Intel晶片 改用自家研發處理器 2020/06/11 Mac電腦或棄Intel晶片 改用自家研發處理器 Galaxy Z Flip加保護貼 三星官方保養即失效 2020/06/11 Galaxy Z Flip加保護貼 三星官方保養即失效 MatePad Pro零件 揭華為加快「去美化」 2020/06/10 MatePad Pro零件 揭華為加快「去美化」 稱違基本人權 IBM停研人臉辨識 2020/06/10 稱違基本人權 IBM停研人臉辨識 華為 處理器 Leica 記憶卡 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入