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華為P40 Pro+月底賣 100倍變焦售9888

行政人員版 2020/06/12

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華為昨於香港發布旗下最新5G手機P40 Pro+。P40 Pro+採用華為自行研發的Kirin 990 5G處理器，配備超感知Leica五鏡頭，可供10倍光學變焦及100倍超級雙鏡變焦效果。華為指

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欄名 : 科技新知

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