疫情改變美僱員要求 願延工時冀4天工作

在新冠肺炎疫情下，愈來愈多打工仔講求工作與生活平衡，4天工作模式受到更多員工歡迎。最新一項調查指出，現時疫情已改變員工對工作的要求，更有超過8成美國人支持企業實行4天工作。

據《紐約郵報》報道，

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