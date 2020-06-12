疫情改變美僱員要求 願延工時冀4天工作 行政人員版 2020/06/12 分享： 在新冠肺炎疫情下，愈來愈多打工仔講求工作與生活平衡，4天工作模式受到更多員工歡迎。最新一項調查指出，現時疫情已改變員工對工作的要求，更有超過8成美國人支持企業實行4天工作。 據《紐約郵報》報道， ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 美電動卡車創辦人 曾兩次創業失敗 2020/06/11 美電動卡車創辦人 曾兩次創業失敗 虛擬旅遊測試員 飽覽20日本地標 2020/06/10 虛擬旅遊測試員 飽覽20日本地標 年輕員工易遲到 離奇理由難自保 2020/06/09 年輕員工易遲到 離奇理由難自保 美啤酒廠聘首席遠足官 行足3500公里酬勞15.5萬 2020/06/08 美啤酒廠聘首席遠足官 行足3500公里酬勞15.5萬 Google母公司股東 倡改善企業多元文化 2020/06/05 Google母公司股東 倡改善企業多元文化 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 經濟 美國 肺炎 人口 社交平台 民意調查 勞工權益 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入