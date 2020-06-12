市場水浸財富大挪移 富愈富貧更貧

美國聯儲局議息後維持息率不變，還大放鴿風，繼續放水救經濟，令資金氾濫問題更趨嚴重。市場水浸，資金流入本港股市和樓市，推升資產價格，加劇貧富懸殊，情況堪憂；港府須盡早緩解問題，以免問題進一步被放大。

環球資金氾濫 湧入港股市樓市

儲局按兵不動是意料中事，因美國正陷入嚴重衰退，失業人數飈升，即使5月失業率隨着多個州重啟經濟而回落至13.3%，經濟或見底，但消費者信心疲弱，迫使儲局成員一致同意零息至少再維持兩年。主席鮑威爾更揚言使用所有政策工具來撑經濟，維持每月買債1,200億美元，必要時會調整買債力度，直至經濟好轉為止。

儲局短短3個月放水近3萬億美元，令市場嚴重水浸，資金為了尋求更高回報的資產，紛紛湧入股市，令美股出現V形反彈，納指更突破1萬點創新高。

部分資金則流入新興市場和香港，從港滙持續走強，金管局多次接錢，銀行體系結餘由首季540億元倍增至昨天1,184億元，可見大量資金湧港。部分資金流入股市，令港股自3月中反彈，迄今累升12.8%，而部分資金則投向樓市。

愈來愈多資金流入樓市，一來市民有強烈剛需，在各行各業受到疫情重創的惡劣環境下，樓價在1至4月間僅錄得不足1%跌幅，反映樓市有強大支持力。二來，在環球央行減息和量寬下，資金流竄，不少港人擔心現金貶值，汲取2008至15年儲局量寬時，本港樓價上升逾172%的教訓，深信磚頭最保值，最近便多了投資者入市。

發展商趁利好氣氛加快推盤，業主眼見樓市回穩，在叫價時必會更心紅和更硬，而準買家亦會議價，令二手交投可能爭持膠着。

富豪身家暴漲 基層為飯碗惆悵

環球央行放水救經濟，衍生的後遺症是資金流向資產市場，推高資產價格，令資產市場跟實體經濟處於平行時空，即實體經濟出現破產結業潮，失業大軍湧現，但股市卻持續向上，個別股價甚至頻頻破頂，樓價亦高位徘徊的怪現象。

美國智庫Institute for Policy Studies報告發現，在3月中旬至6月初這11個星期，美國富豪的總財富增加了20%（5,650億美元），當中亞馬遜老闆貝索斯身家大升32%（362億美元）至1,490億美元。反觀亞馬遜員工即使保住飯碗，並獲發臨時津貼，每周薪金僅增加80美元，落差之大，令人驚覺市場水浸，徒令富者愈富，貧者愈貧。

在熱錢推高資產價格下，本港樓價料續在高位徘徊，而高樓價令沒父幹的青年上車難，上流機會更難的問題進一步惡化，港府宜認真思考如何緩解這個深層次社會問題，否則社會怨氣日深，施政就更加難難難！

責任編輯：黃鑠安