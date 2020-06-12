3大商場推多重優惠 慶祝父親節

仲有唔夠兩個禮拜就係父親節，爸爸作為一家之主辛勤養家，做仔女一定要孝敬下佢。黛安知道，荃灣廣場、將軍澳中心同北角匯商場，今個月都推出唔同優惠同活動，包括男士們最愛嘅影音產品低至近5折發售，仲可以一家人喺「櫻花樹下」留影，過一個又sweet又warm嘅父親節。

好似荃灣廣場嘅年度購物節「筍得祭」，由即日起至6月30日舉行，父親節更推出4重限定賞，包括聯乘4大影音電器商戶，推出近30個超筍優惠，The Point by SHKP會員，仲可以低至49折買影音電器產品，包括Canon 77D單反相機同Vivo X20智能電話等；喺6月21日父親節當日，只要讚好或追蹤荃灣廣場嘅fb或ig，更會送手調熱飲1杯㖭！

至於將軍澳中心喺6月亦會推出6大優惠，其中The Point by SHKP會員購買Maxcare同Ogawa產品，可以享超低價優惠，以47折購買按摩椅送畀爸爸！另外，部分健康產品儀器亦低至21折發售，啱晒一家大細！

除咗呢啲筍貨之外，只要喺指定商戶消費滿$1，即享5小時免費泊車；會員亦可以用指定積分換領醉名廚嘅靚糭。

孝敬爸爸可以請佢去旅行，但疫情下大家都要乖乖留港。北角匯就夠晒貼心，佢哋推出嘅「櫻花祭」以東京隅田公園櫻花祭為藍本，係全港首個商場戶外仿真櫻花園林，場內有20株巨型仿真櫻花樹綻放粉紅花海，可以帶爸爸一齊去影靚相呀。

本文轉載自《晴報》

▲ 大家可以同爸爸去北角匯嘅「櫻花祭」影靚相。

▲ 荃灣廣場父親節推4重限定賞。

▲ 將軍澳中心部分健康產品儀器以筍價發售。