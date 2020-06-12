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專注於不變

行政人員版 04:00 2020/06/12

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我打工的時候，覺得每年做計劃是很無聊的事情，當時我都是亂做的。我知道計劃做得天花亂墜也沒有甚麼意義，如果我最後交不到總部要求的數字，我也要執包袱走人；但如果我交到數，計劃做得如何馬虎也沒相干。

比起年度計劃更無聊的是3年計劃或5年計劃，無論市場、顧客或競爭對手都在變，很多因素都是掌握之外，這些長遠計劃根本沒意思。去年初即使有中美貿易糾紛，經濟仍然很暢旺，大部分人對於《逃犯條例》都漠不關心，有誰會預計到下半年發展成波瀾壯闊的社會運動？又有誰想到今年有新冠肺炎的世紀疫症？

我們面對的是未知的將來，根本無從計劃。我們可以做的是在企業成立的初期，便要決定這家企業的使命是甚麼，為甚麼需要有我們的存在？而這是任何情況下，也不應該改變的。當市場環境出現變化時，我們應該問自己，在目前這樣的情況下，我們如何實踐企業的使命。

另外，我們不要嘗試估計「黑天鵝」甚麼時候出現，以甚麼形式出現？我們只可建立一個足以抵禦黑天鵝的系統，當市場即時劇變，出現類似冰河時期的氣候變化時，我們仍能夠找到合適的糧食，讓我們繼續生存下去。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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