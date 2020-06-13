未來發展規劃 日出康城規模大 供應陸續有來 置業家居 2020/06/13 分享： 【一手供應】除了SEA TO SKY（日出康城第VIII期）部署即將推售外，區內未來還有新盤供應，日出康城仍然有多個期數未推出市場。 日出康城是港鐵旗下的大型住宅區，夥不同發展商分期發展，目前已經有多達 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 將軍澳新盤起動 區內配套 大檢閱 今日 將軍澳新盤起動 區內配套 大檢閱 將藍隧道料2022年落成 市中心出東隧僅5分鐘 今日 將藍隧道料2022年落成 市中心出東隧僅5分鐘 擬建聯用綜合大樓 設區內首個公眾街市 今日 擬建聯用綜合大樓 設區內首個公眾街市 將建大型市鎮公園 實踐環保綠色生活 今日 將建大型市鎮公園 實踐環保綠色生活 將軍澳南備8個新商場 驚安之殿堂登陸成焦點 今日 將軍澳南備8個新商場 驚安之殿堂登陸成焦點 最新專欄文章 更多 將軍澳新盤起動 區內配套 大檢閱 今日 將軍澳新盤起動 區內配套 大檢閱 SEA TO SKY料最快下周開價 首批不少於285伙 今日 SEA TO SKY料最快下周開價 首批不少於285伙 將軍澳南備8個新商場 驚安之殿堂登陸成焦點 今日 將軍澳南備8個新商場 驚安之殿堂登陸成焦點 將建大型市鎮公園 實踐環保綠色生活 今日 將建大型市鎮公園 實踐環保綠色生活 擬建聯用綜合大樓 設區內首個公眾街市 今日 擬建聯用綜合大樓 設區內首個公眾街市 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入