【一手供應】除了SEA TO SKY（日出康城第VIII期）部署即將推售外，區內未來還有新盤供應，日出康城仍然有多個期數未推出市場。

日出康城是港鐵旗下的大型住宅區，夥不同發展商分期發展，目前已經有多達

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