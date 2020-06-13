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未來發展規劃

將藍隧道料2022年落成 市中心出東隧僅5分鐘

置業家居 2020/06/13

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【交通】將軍澳是不少中產人士的居住集中地，不少人都會選擇駕車出入。雖然現時居民可循3個途徑出入東九龍，包括寶林至秀茂坪的「山路」、經坑口沿清水灣道出彩虹及將軍澳隧道，不過將軍澳居民都十分清楚，每逢遇上

...

欄名 : 封面故事

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