未來發展規劃 將藍隧道料2022年落成 市中心出東隧僅5分鐘 置業家居 2020/06/13 分享： 【交通】將軍澳是不少中產人士的居住集中地，不少人都會選擇駕車出入。雖然現時居民可循3個途徑出入東九龍，包括寶林至秀茂坪的「山路」、經坑口沿清水灣道出彩虹及將軍澳隧道，不過將軍澳居民都十分清楚，每逢遇上 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 將軍澳新盤起動 區內配套 大檢閱 今日 將軍澳新盤起動 區內配套 大檢閱 日出康城規模大 供應陸續有來 今日 日出康城規模大 供應陸續有來 擬建聯用綜合大樓 設區內首個公眾街市 今日 擬建聯用綜合大樓 設區內首個公眾街市 將建大型市鎮公園 實踐環保綠色生活 今日 將建大型市鎮公園 實踐環保綠色生活 將軍澳南備8個新商場 驚安之殿堂登陸成焦點 今日 將軍澳南備8個新商場 驚安之殿堂登陸成焦點 最新專欄文章 更多 將軍澳新盤起動 區內配套 大檢閱 今日 將軍澳新盤起動 區內配套 大檢閱 SEA TO SKY料最快下周開價 首批不少於285伙 今日 SEA TO SKY料最快下周開價 首批不少於285伙 將軍澳南備8個新商場 驚安之殿堂登陸成焦點 今日 將軍澳南備8個新商場 驚安之殿堂登陸成焦點 將建大型市鎮公園 實踐環保綠色生活 今日 將建大型市鎮公園 實踐環保綠色生活 擬建聯用綜合大樓 設區內首個公眾街市 今日 擬建聯用綜合大樓 設區內首個公眾街市 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入