【交通】將軍澳是不少中產人士的居住集中地，不少人都會選擇駕車出入。雖然現時居民可循3個途徑出入東九龍，包括寶林至秀茂坪的「山路」、經坑口沿清水灣道出彩虹及將軍澳隧道，不過將軍澳居民都十分清楚，每逢遇上

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