未來發展規劃 擬建聯用綜合大樓 設區內首個公眾街市 置業家居 2020/06/13 分享： 【民生配套】雖然目前將軍澳區內設有多個街市，但均為私人經營，例如TKO街市、尚鮮市場及彩明街市等等，不過，區內未來有機會設首個政府街市，為居民提供更多選擇。此外，入境事務處總部亦會搬遷至此區，區內政府 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 將軍澳新盤起動 區內配套 大檢閱 今日 將軍澳新盤起動 區內配套 大檢閱 日出康城規模大 供應陸續有來 今日 日出康城規模大 供應陸續有來 將藍隧道料2022年落成 市中心出東隧僅5分鐘 今日 將藍隧道料2022年落成 市中心出東隧僅5分鐘 將建大型市鎮公園 實踐環保綠色生活 今日 將建大型市鎮公園 實踐環保綠色生活 將軍澳南備8個新商場 驚安之殿堂登陸成焦點 今日 將軍澳南備8個新商場 驚安之殿堂登陸成焦點 最新專欄文章 更多 將軍澳新盤起動 區內配套 大檢閱 今日 將軍澳新盤起動 區內配套 大檢閱 SEA TO SKY料最快下周開價 首批不少於285伙 今日 SEA TO SKY料最快下周開價 首批不少於285伙 將軍澳南備8個新商場 驚安之殿堂登陸成焦點 今日 將軍澳南備8個新商場 驚安之殿堂登陸成焦點 將建大型市鎮公園 實踐環保綠色生活 今日 將建大型市鎮公園 實踐環保綠色生活 將藍隧道料2022年落成 市中心出東隧僅5分鐘 今日 將藍隧道料2022年落成 市中心出東隧僅5分鐘 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入