【民生配套】雖然目前將軍澳區內設有多個街市，但均為私人經營，例如TKO街市、尚鮮市場及彩明街市等等，不過，區內未來有機會設首個政府街市，為居民提供更多選擇。此外，入境事務處總部亦會搬遷至此區，區內政府

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