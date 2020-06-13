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未來發展規劃

擬建聯用綜合大樓 設區內首個公眾街市

置業家居 2020/06/13

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【民生配套】雖然目前將軍澳區內設有多個街市，但均為私人經營，例如TKO街市、尚鮮市場及彩明街市等等，不過，區內未來有機會設首個政府街市，為居民提供更多選擇。此外，入境事務處總部亦會搬遷至此區，區內政府

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欄名 : 封面故事

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