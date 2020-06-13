【休閒設施】區內設有不少休閒生活配套，例如沿海的海濱公園。區內未來將會興建大型市鎮公園，融入環保及自然等概念，住戶可以享受綠色生活。公園分66區及68區發展，並會率先發展第68區，被藍塘傲、帝景灣、海

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