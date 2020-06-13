未來發展規劃 將建大型市鎮公園 實踐環保綠色生活 置業家居 2020/06/13 分享： 【休閒設施】區內設有不少休閒生活配套，例如沿海的海濱公園。區內未來將會興建大型市鎮公園，融入環保及自然等概念，住戶可以享受綠色生活。公園分66區及68區發展，並會率先發展第68區，被藍塘傲、帝景灣、海 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 將軍澳新盤起動 區內配套 大檢閱 今日 將軍澳新盤起動 區內配套 大檢閱 日出康城規模大 供應陸續有來 今日 日出康城規模大 供應陸續有來 將藍隧道料2022年落成 市中心出東隧僅5分鐘 今日 將藍隧道料2022年落成 市中心出東隧僅5分鐘 擬建聯用綜合大樓 設區內首個公眾街市 今日 擬建聯用綜合大樓 設區內首個公眾街市 將軍澳南備8個新商場 驚安之殿堂登陸成焦點 今日 將軍澳南備8個新商場 驚安之殿堂登陸成焦點 最新專欄文章 更多 將軍澳新盤起動 區內配套 大檢閱 今日 將軍澳新盤起動 區內配套 大檢閱 SEA TO SKY料最快下周開價 首批不少於285伙 今日 SEA TO SKY料最快下周開價 首批不少於285伙 將軍澳南備8個新商場 驚安之殿堂登陸成焦點 今日 將軍澳南備8個新商場 驚安之殿堂登陸成焦點 擬建聯用綜合大樓 設區內首個公眾街市 今日 擬建聯用綜合大樓 設區內首個公眾街市 將藍隧道料2022年落成 市中心出東隧僅5分鐘 今日 將藍隧道料2022年落成 市中心出東隧僅5分鐘 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入