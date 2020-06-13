未來發展規劃 將軍澳南備8個新商場 驚安之殿堂登陸成焦點 置業家居 2020/06/13 分享： 【商場】隨着將軍澳愈來愈多住宅落成，區內的商場亦愈開愈多。除了PopCorn、將軍澳中心、東港城這些較為人熟悉的商場之外，將軍澳南有8個新商場，全部在住宅基座，為區內居民提供大量消費選擇。 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 將軍澳新盤起動 區內配套 大檢閱 今日 將軍澳新盤起動 區內配套 大檢閱 日出康城規模大 供應陸續有來 今日 日出康城規模大 供應陸續有來 將藍隧道料2022年落成 市中心出東隧僅5分鐘 今日 將藍隧道料2022年落成 市中心出東隧僅5分鐘 擬建聯用綜合大樓 設區內首個公眾街市 今日 擬建聯用綜合大樓 設區內首個公眾街市 將建大型市鎮公園 實踐環保綠色生活 今日 將建大型市鎮公園 實踐環保綠色生活 最新專欄文章 更多 將軍澳新盤起動 區內配套 大檢閱 今日 將軍澳新盤起動 區內配套 大檢閱 SEA TO SKY料最快下周開價 首批不少於285伙 今日 SEA TO SKY料最快下周開價 首批不少於285伙 將建大型市鎮公園 實踐環保綠色生活 今日 將建大型市鎮公園 實踐環保綠色生活 擬建聯用綜合大樓 設區內首個公眾街市 今日 擬建聯用綜合大樓 設區內首個公眾街市 將藍隧道料2022年落成 市中心出東隧僅5分鐘 今日 將藍隧道料2022年落成 市中心出東隧僅5分鐘 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入