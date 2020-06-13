SEA TO SKY料最快下周開價 首批不少於285伙

長實及港鐵旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY（日出康城第VIII期）部署即將推售，有機會下周開放示範單位及公布首張價單，擬月內登場，首批將推不少於285伙。

項目早前已上載售樓說明書，由3座住宅組成

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