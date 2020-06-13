將軍澳新盤起動 區內配套 大檢閱

近年將軍澳有多個屋苑相繼落成，最近更有全新盤部署開售，新盤供應可謂一浪接一浪。在新盤開售前夕，今期本刊率先帶大家了解整個將軍澳區發展。

將軍澳隸屬西貢區，將軍澳新市鎮於1980年代開始發展，當時人口不足

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