將軍澳新盤起動 區內配套 大檢閱 置業家居 2020/06/13 分享： 近年將軍澳有多個屋苑相繼落成，最近更有全新盤部署開售，新盤供應可謂一浪接一浪。在新盤開售前夕，今期本刊率先帶大家了解整個將軍澳區發展。 將軍澳隸屬西貢區，將軍澳新市鎮於1980年代開始發展，當時人口不足 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 日出康城規模大 供應陸續有來 今日 日出康城規模大 供應陸續有來 將藍隧道料2022年落成 市中心出東隧僅5分鐘 今日 將藍隧道料2022年落成 市中心出東隧僅5分鐘 擬建聯用綜合大樓 設區內首個公眾街市 今日 擬建聯用綜合大樓 設區內首個公眾街市 將建大型市鎮公園 實踐環保綠色生活 今日 將建大型市鎮公園 實踐環保綠色生活 將軍澳南備8個新商場 驚安之殿堂登陸成焦點 今日 將軍澳南備8個新商場 驚安之殿堂登陸成焦點 最新專欄文章 更多 SEA TO SKY料最快下周開價 首批不少於285伙 今日 SEA TO SKY料最快下周開價 首批不少於285伙 將軍澳南備8個新商場 驚安之殿堂登陸成焦點 今日 將軍澳南備8個新商場 驚安之殿堂登陸成焦點 將建大型市鎮公園 實踐環保綠色生活 今日 將建大型市鎮公園 實踐環保綠色生活 擬建聯用綜合大樓 設區內首個公眾街市 今日 擬建聯用綜合大樓 設區內首個公眾街市 將藍隧道料2022年落成 市中心出東隧僅5分鐘 今日 將藍隧道料2022年落成 市中心出東隧僅5分鐘 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入