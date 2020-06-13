GRAND VICTORIA 1期涉524伙 最快第四季開售 置業家居 2020/06/13 分享： 由會德豐地產、信和置業、嘉華國際、世茂房地產及爪哇合作發展的西九龍荔盈街項目，周四（11日）命名為GRAND VICTORIA，項目正申請預售樓花同意書，最快第四季發售第1期。 GRAND ... 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 海日灣 現樓3房示位 廳房皆享無敵大海景 今日 海日灣 現樓3房示位 廳房皆享無敵大海景 OMA by the Sea累售逾300伙 下月將削折扣優惠 今日 OMA by the Sea累售逾300伙 下月將削折扣優惠 恆大‧珺瓏灣第2期 加推125伙 周日共售338個單位 2020/06/06 恆大‧珺瓏灣第2期 加推125伙 周日共售338個單位 OASIS KAI TAK 全新地下連花園示位 時尚舒適 2020/06/06 OASIS KAI TAK 全新地下連花園示位 時尚舒適 OCEAN MARINI 原價加推51伙 今日共推101戶 2020/06/06 OCEAN MARINI 原價加推51伙 今日共推101戶 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入