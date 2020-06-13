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OMA by the Sea累售逾300伙 下月將削折扣優惠

置業家居 2020/06/13

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永泰地產屯門OMA by the Sea於上月開售，至今售出逾300伙，發展商預告下月將會削減折扣優惠。

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，項目累售302伙，佔全盤近六成單位，套現逾$

...

欄名 : 新盤速遞

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