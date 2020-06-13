海日灣 現樓3房示位 廳房皆享無敵大海景 置業家居 2020/06/13 分享： 白石角東部過去數年銷售多個新盤，去年開始踏入「收成期」，其中海日灣已於去年底起陸續入伙。海日灣6月未錄成交，而5月則錄得4宗，實用面積介乎877至1,411平方呎，成交價$1,479萬至$ ... 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 OMA by the Sea累售逾300伙 下月將削折扣優惠 今日 OMA by the Sea累售逾300伙 下月將削折扣優惠 GRAND VICTORIA 1期涉524伙 最快第四季開售 今日 GRAND VICTORIA 1期涉524伙 最快第四季開售 恆大‧珺瓏灣第2期 加推125伙 周日共售338個單位 2020/06/06 恆大‧珺瓏灣第2期 加推125伙 周日共售338個單位 OASIS KAI TAK 全新地下連花園示位 時尚舒適 2020/06/06 OASIS KAI TAK 全新地下連花園示位 時尚舒適 OCEAN MARINI 原價加推51伙 今日共推101戶 2020/06/06 OCEAN MARINI 原價加推51伙 今日共推101戶 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入