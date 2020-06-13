手工問題多 廚櫃前空心磚達8成【獲61分】 置業家居 2020/06/13 分享： 記者日前隨同工程監督師陳智康（康Sir），驗收AVA 61低層C室一個開放式單位。康Sir指這個單位整體獲61分，失分位最多為廚櫃前發現的空心磚。 首先，單位大門兩邊門框腳的封口綫較短，在此處出現頗大的 ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 AVA 61市區迷你戶 開放式叫租$1萬起 今日 AVA 61市區迷你戶 開放式叫租$1萬起 最新專欄文章 更多 AVA 61市區迷你戶 開放式叫租$1萬起 今日 AVA 61市區迷你戶 開放式叫租$1萬起 暑假將至租務旺 開放式最平$6,300入場 2020/06/06 暑假將至租務旺 開放式最平$6,300入場 交樓質素高 僅少許瑕疵須執修【獲96分】 2020/06/06 交樓質素高 僅少許瑕疵須執修【獲96分】 煥然懿居實而不華 體驗智能家居概念 2020/06/06 煥然懿居實而不華 體驗智能家居概念 映日灣租賃暢旺 開放式月租$1.15萬起 2020/05/30 映日灣租賃暢旺 開放式月租$1.15萬起 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入