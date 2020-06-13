手工問題多 廚櫃前空心磚達8成【獲61分】

記者日前隨同工程監督師陳智康（康Sir），驗收AVA 61低層C室一個開放式單位。康Sir指這個單位整體獲61分，失分位最多為廚櫃前發現的空心磚。

首先，單位大門兩邊門框腳的封口綫較短，在此處出現頗大的

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