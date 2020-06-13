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AVA 61市區迷你戶 開放式叫租$1萬起

置業家居 2020/06/13

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以迷你單位見稱的長沙灣AVA 61近月陸續入伙，已成交單位租金平過$1萬，目前逾30個租盤應市，實用150平方呎開放式每月叫租$1萬起。

AVA 61近月陸續入伙，美聯營業經理陳偉倫表示，由於項目仍在收

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欄名 : 樓市熱話

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