AVA 61市區迷你戶 開放式叫租$1萬起 置業家居 2020/06/13 分享： 以迷你單位見稱的長沙灣AVA 61近月陸續入伙，已成交單位租金平過$1萬，目前逾30個租盤應市，實用150平方呎開放式每月叫租$1萬起。 AVA 61近月陸續入伙，美聯營業經理陳偉倫表示，由於項目仍在收 ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 手工問題多 廚櫃前空心磚達8成【獲61分】 今日 手工問題多 廚櫃前空心磚達8成【獲61分】 最新專欄文章 更多 手工問題多 廚櫃前空心磚達8成【獲61分】 今日 手工問題多 廚櫃前空心磚達8成【獲61分】 暑假將至租務旺 開放式最平$6,300入場 2020/06/06 暑假將至租務旺 開放式最平$6,300入場 交樓質素高 僅少許瑕疵須執修【獲96分】 2020/06/06 交樓質素高 僅少許瑕疵須執修【獲96分】 煥然懿居實而不華 體驗智能家居概念 2020/06/06 煥然懿居實而不華 體驗智能家居概念 映日灣租賃暢旺 開放式月租$1.15萬起 2020/05/30 映日灣租賃暢旺 開放式月租$1.15萬起 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入