AVA 61市區迷你戶 開放式叫租$1萬起

以迷你單位見稱的長沙灣AVA 61近月陸續入伙，已成交單位租金平過$1萬，目前逾30個租盤應市，實用150平方呎開放式每月叫租$1萬起。

AVA 61近月陸續入伙，美聯營業經理陳偉倫表示，由於項目仍在收

...