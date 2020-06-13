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Wardian London提供1房及2房 坐落金融區 租賃有支持

置業家居 2020/06/13

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英鎊兌港元跌穿10算，因此不少港人抓緊機會，把握時機投資倫敦物業。當地項目Wardian London於6月在港舉辦展銷會。項目位處於倫敦金融商業區Canary Wharf正中央，現提供1房至2房戶型

...

欄名 : 海外置業

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