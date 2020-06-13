Wardian London提供1房及2房 坐落金融區 租賃有支持 置業家居 2020/06/13 分享： 英鎊兌港元跌穿10算，因此不少港人抓緊機會，把握時機投資倫敦物業。當地項目Wardian London於6月在港舉辦展銷會。項目位處於倫敦金融商業區Canary Wharf正中央，現提供1房至2房戶型 ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 Haus on Handy坐落烏節路商圈 1房$600萬起 2020/05/30 Haus on Handy坐落烏節路商圈 1房$600萬起 Garden House市區歷史建築 提供1房至3房 回報料達4厘 2020/05/23 Garden House市區歷史建築 提供1房至3房 回報料達4厘 Parksuites低密度設計 鄰近烏節路 購物方便 2020/05/09 Parksuites低密度設計 鄰近烏節路 購物方便 The Beaumont 位處全新社區 2020/04/25 The Beaumont 位處全新社區 Refined鄰近著名學院 戶戶連車位 售$630萬起 2020/04/18 Refined鄰近著名學院 戶戶連車位 售$630萬起 倫敦 海外物業 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入