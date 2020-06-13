【推介二】Siemens洗碗碟機 熱沸石吸濕發熱更節能

最新結合Zeolith烘乾技術的Siemens洗碗碟機（型號SN258I06TG），利用天然礦物質「熱沸石」的吸濕發熱特點，於最後沖洗階段吸走機身水份，再轉化為熱能，從而提升烘乾效果。熱沸石乃天然物質

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