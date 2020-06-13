【推介三】Siemens抽油煙機 新增蒸氣清洗功能

可安裝於廚櫃底或以掛牆式安裝的iSteam雙氣旋抽油煙機（型號包括LU83S750HK（不銹鋼色）及LU83S720HK（銀色）及LU83S710HK（白色）），首創100度蒸氣清洗功能，同時以2組高

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