【推介三】Siemens抽油煙機 新增蒸氣清洗功能 置業家居 2020/06/13 分享： 可安裝於廚櫃底或以掛牆式安裝的iSteam雙氣旋抽油煙機（型號包括LU83S750HK（不銹鋼色）及LU83S720HK（銀色）及LU83S710HK（白色）），首創100度蒸氣清洗功能，同時以2組高 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 打造現代化潔淨廚房 今日 打造現代化潔淨廚房 【推介二】Siemens洗碗碟機 熱沸石吸濕發熱更節能 今日 【推介二】Siemens洗碗碟機 熱沸石吸濕發熱更節能 最新專欄文章 更多 打造現代化潔淨廚房 今日 打造現代化潔淨廚房 【推介二】Siemens洗碗碟機 熱沸石吸濕發熱更節能 今日 【推介二】Siemens洗碗碟機 熱沸石吸濕發熱更節能 生活全方位 防疫新家電 2020/06/06 生活全方位 防疫新家電 家居防蚊蟲攻略 2020/05/30 家居防蚊蟲攻略 焦點3：蚊非冠狀病毒宿主 確診者被針不會播毒 2020/05/30 焦點3：蚊非冠狀病毒宿主 確診者被針不會播毒 家電 消費資訊 節能減排 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入