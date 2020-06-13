打造現代化潔淨廚房 置業家居 2020/06/13 分享： 廚房電器琳瑯滿目，技術更日新月異。最新推出的Electrolux蒸氣洗衣機，可於不同洗衣程序加入高溫蒸氣，達致殺菌、撫平衣物皺褶以至免洗辟味等效果，對筆者來說相對特別。同期推出的Siemens「熱沸石 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 【推介二】Siemens洗碗碟機 熱沸石吸濕發熱更節能 今日 【推介二】Siemens洗碗碟機 熱沸石吸濕發熱更節能 【推介三】Siemens抽油煙機 新增蒸氣清洗功能 今日 【推介三】Siemens抽油煙機 新增蒸氣清洗功能 最新專欄文章 更多 【推介三】Siemens抽油煙機 新增蒸氣清洗功能 今日 【推介三】Siemens抽油煙機 新增蒸氣清洗功能 【推介二】Siemens洗碗碟機 熱沸石吸濕發熱更節能 今日 【推介二】Siemens洗碗碟機 熱沸石吸濕發熱更節能 生活全方位 防疫新家電 2020/06/06 生活全方位 防疫新家電 家居防蚊蟲攻略 2020/05/30 家居防蚊蟲攻略 焦點3：蚊非冠狀病毒宿主 確診者被針不會播毒 2020/05/30 焦點3：蚊非冠狀病毒宿主 確診者被針不會播毒 家電 消費資訊 節能減排 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入