廚房電器琳瑯滿目，技術更日新月異。最新推出的Electrolux蒸氣洗衣機，可於不同洗衣程序加入高溫蒸氣，達致殺菌、撫平衣物皺褶以至免洗辟味等效果，對筆者來說相對特別。同期推出的Siemens「熱沸石

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