糖果包裝減塑 國際企業有責

要數難處理的塑料包裝，糖果、朱古力、香口膠等糖果包裝定必榜上有名。

先數數當中一些處理難點：包裝用的物料並不統一，以致難以分類；好些更使用複合物料，拆解難度大；而大部分包裝甚至沒有回收標示，公眾想分也難；如果沾上殘餘食物，更有衞生之慮。

總的來說，就判定糖果包裝近乎無法回收，下場是淪為垃圾。

港年棄3.4億糖果包裝

一個小小的糖果塑料包裝，佔不了堆填區多大空間，但2019年香港用掉的塑料糖果包裝，有3.4億個。這裏指的僅僅是外包裝，若計入裏頭的獨立包裝，包裝數量將以十億起跳，豈能低估。

塑料垃圾近年引起世人關注，全球淨灘撿到第二多的塑膠廢物，便是食物包裝，數量僅次於煙頭。有團體把撿到的廢塑料來個品牌盤點，驚覺不少垃圾，來自你我認識的國際品牌。大家於是會問，「這些國際巨企解決廢塑料問題上，有責任嗎？」

說個例子吧。菲律賓、印尼、泰國和越南等東南亞國家，一直遭指摘為海洋塑膠垃圾的元兇。不容否認，這些國度的廢物管理基礎設施不足，垃圾容易從河流、排水渠甚至非法棄置，流落大海。

然而，民間進行的廢塑料品牌調查卻發現，當地成行成市販售、稱為sachet的塑料小包裝佔比很重，而且大多是複合物料，即使想回收，也沒有再造設施處理。而大規模出售sachet的生產商，正是國際間赫赫有名的企業。

東南亞環團朋友就慨歎，「既然知悉我們無法處理，為甚麼還要傾銷這些包裝產品？」說到這，企業其實難辭其咎。

市場份額龐大 營利不顧環保

回到香港的場景，綠惜地球取得的市場調查數據顯示，預先包裝的糖果產品的市場大餅，過去五年累計增長15%，2019年生意額便高達41億元。而瑪氏食品（MARS）、費列羅（Ferrero）、雀巢（Nestle）三大品牌，更高佔全港近四成的糖果市場份額。

賺錢無罪，但在營利以外，就沒有環保的承擔？或許我們也該向這些巨企發出詰問：「在減塑上，過去你們有付出過對得住天地良心的努力嗎？」很抱歉，答案應該是沒有。

近幾年，向這些企業提出質問的人愈多，這些國際公司愈難迴避責任。兩年前，很多企業簽署了國際的減塑承諾。無論是自願抑或被迫，努力改過，應該給予掌聲。

定期公開用量 制定減塑策略

不過，細心檢視這些機構的減塑措施後，反倒納悶。例如，企業很多時提出某年某月之前，全面轉用可以回收、堆肥，或者降解的塑膠物料。但香港沒有處置糖果包裝廢物的設施，更枉論拿去特定的工廠堆肥和降解，就是說，即使引入這些包裝，只會徒勞無功，也易讓人有「真公關，假走塑」的壞印象。

不想鬧出「真關公」的形象災難，倒期望這些企業開誠布公，定期公開塑料包裝的使用量，同時制定適合本地需要的減塑策略，承擔處理包裝廢物的責任，才不負國際企業的名聲。

▲ 要數難處理的塑料包裝，糖果、朱古力、香口膠等糖果包裝定必榜上有名。（中新社資料圖片）