看清美制裁港套路 恐淪「嘴巴反中」

全國人大通過設立港區國安法後，美國總統特朗普揚言制裁，展開取消香港特殊待遇和獨立關稅區地位的程序，但一切都是「未來式」的「政治口水」，內容細節、時間表和路綫圖全欠奉，反映美國志在羅織罪名，理據和籌碼均臨時堆砌。

所謂制裁，不過是借外交救選情，順手丟出的石頭！

中港美從無「協議」 美挑釁突兀

在國際政治中，針對某一國的制裁行動，基本上有兩種形式：一是由個別國家或多個國家集體實施的強制行動；二是由聯合國等國際組織實施強制性措施。制裁本身是近乎開戰的大國外交，需有壓倒性的綜合國力，超然的政治道德和政治意志，更要符合可行可信和有理有據的必要條件。

中美是目前的全球兩強，「美國優先」亦未足以全球橫行，但中美貿易戰才初喘定，美國又藉「港區國安法」急啟釁端，擬議所謂制裁，但第一，中美或港美之間從未就特區實施一國兩制或國安事宜有任何協議或承諾，美國遽然自作制裁主張，既突兀，更粗暴撒刁，不但陸港拒予理會，美國盟友的支持也僅唯諾敷衍，流於口惠。

特轉移矛盾 冀借外交救選情

第二，特朗普一心想擴大中美衝突，以拉抬總統大選選情，但敏感的種族議題，加上疫情導致的民怨、失業等因素的外溢疊加效應，已在全美引發燎原亂勢，現時急忙推出制裁方案，旨在轉移矛盾，政治不道德、策略欠作為、行動缺章法，卸責遠重於負責，對民主法治作了一個極壞示範。

美方「制裁」的核心是取消香港的特殊待遇，當中的重點有三：

第一，香港的獨立關稅區地位若被取消，將會對以香港為中繼站的兩岸和粵港澳大灣區經貿，以及對全球化貨品貿易帶來衝擊，但香港的特殊關稅待遇地位是來自聯合國貿發會決議與WTO機制，美國沒有任何能力與條件可以頤指氣使。

第二，香港的全球金融中心地位和聯繫滙率機構會承受衝擊和壓力，但香港的成就並非美國恩賜，而是地緣政治經濟和市場動力促成，特別是改革開放和中國崛起形成的絕佳時空，這也就是美方在制裁聲中絕口不提貿易制裁和金融制裁的原因。

港制度優勢 最好準備最壞打算

第三，美方將制裁和退出WHO掛鈎，一下子把其反制「港區國安法」的「正當性」和道德價值貶得一文不值。況且美國在香港有巨大商業利益，幾乎所有美資巨頭在香港都有一杯羹，所謂制裁勢將流於「嘴巴反中」的套路。

特朗普非常自我中心，絲毫不在乎美國的國際使命，亦從不掩飾其不惜衝突、不尚和解的「戰士」性格。

美國現正處於境內外關係詭譎飄搖的顛簸倒懸，特朗普希望藉制裁去挑動反華情緒，爭取民意和選票，出發點就已是歪途，港人不能再迷懵於美式口號，不能再向美國政客輸誠乞憐，而應利用制度和發展優勢，作最好準備，以及最壞打算。

▲ 美國總統特朗普揚言制裁，展開取消香港特殊待遇和獨立關稅區地位的程序，但一切都是「未來式」的「政治口水」。（法新社圖片）