政府要速推健康碼 檢測改成平靚快

粵港澳三地互認健康碼久聞樓梯響，曾有消息稱最快昨天推出，但食衞局局長陳肇始剛表示，仍在商討詳情，推出日期、配額俱無法公布。三地唇齒相依，新冠肺炎疫情又同趨穩定，要重振經濟，港府必須盡快引入認證制度，讓工商務客及有急事者先行較正常通關，也要拉近病毒檢測費用差異，以免普羅市民難以負擔。

澳星齊免隔離 粵港仍無共識

澳門前天起接受入境珠海免隔離申請，新加坡國民昨天亦拿到首批簽證，可於上海、廣東等六個內地省市享相類安排，惟港府跟粵澳兩地洽談近1個月，仍遲遲未能敲定任何細節，教人着急。

粵港澳的經濟文化往來一直密切，單計在港上市粵企，已有約230間，當地商務客過去在港的住宿、會議等消費相當可觀。而且，不論廣東抑或澳門，皆已至少連續28天沒有本地新症，疫情趨穩，從經濟或公共健康層面來看，三地的檢測互認機制都應盡快推出。

香港與深圳各關口正常情況每日有幾十萬人次往返，本港近月偶有零星本地感染個案，港府為防疫情死灰復燃，取態謹慎可以理解，但醫療專家多指出，新冠病毒難以根除，入秋後恐將有新一波感染，還不如趕緊互認健康碼，先免除北上處理公務、商務或親屬急事人士的隔離要求，趁早填補潛在漏洞，以免本港要跟內地無了期隔絕。

以近日仍持續有數百宗新感染的新加坡為例，中國駐新加坡大使館昨已首度批出「新中快捷通道」簽證予3名管理層人員，讓他們明天乘坐公司專機前往江蘇南京洽談項目。目前，新加坡工商客，只要出境前和抵境後，自費通過兩重病毒檢測，便毋須隔離；他們僅首14天須嚴格遵守已呈交的行程，其後更可申請前往其他省份。

新加坡正銳意提升檢測能力，日均已能做1.3萬次，每次收費不過數十坡元（約港幣幾百元）起，但港人要到5間私人醫院或3間私人化驗所自行檢測，成本貴得多，私院檢測費未計診金已介乎1,500至4,000港元，恐令普羅大眾卻步。

港府要高效 振經濟速認證

港府據報不傾向資助市民拿健康碼，卻又無法加大檢測規模，令人均成本未能看齊澳門的175元、廣州的147元人民幣，遑論珠海的75元。那能否參考港大傳染病專家何栢良建議，爭取仿效中港貨車司機安排，讓港人在內地或澳門測試，又或毋須經醫生評估，直接接受測試？

粵港澳的健康碼互認機制，不獨是香港與內地全面恢復較正常通關的試金石，對港府跟泰國、台灣、南韓等洽談推出旅遊氣泡，振興航運旅遊業等支柱產業，也有指標作用，必須盡快公布細節，趕緊推出。為免離港成為富人專利，港府應加大彈性，如洽商粵澳代為檢測部分樣本，為本地大規模檢測集中採購以壓低成本，甚至資助個別有經濟需要人士的通關檢測。

責任編輯：李青