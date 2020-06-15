疫情後飲食新風，上海竟然是多了一批港式餐廳，另有些原有的老字號則易手，也是估計中的餐飲業洗牌過程。這波新港式，有一特點是裝修上，標榜一種懷舊的港版茶餐廳風格，但提供的食品，則不盡是地道港味，而可能混了上海菜或改過的港式菜單。

裝修方面傾向強調港式符號，譬如霓虹光管、楷書繁體字、格仔地磚、黑白牛奶牆、收銀台旁設有麵包櫃等等。一位搞裝修的朋友說，最近幾個月多了這些老闆開店，而且要求都大同小異，「搞到成個道具庫或港劇懷舊布景咁」。無法子，十幾年帶起這種港式裝修風格那家店的老闆，正是搞電影美術出身的。

講到其中一個港式潮隱密原因，原來是去年有一間新開的港式，生意大好，原有的幾個股東卻意見分歧，於是各懷鬼胎，想帶着這品牌概念自行拆散另起爐灶，等於一間變三間。怪不得愈來愈多。

另一原因是上海新商場不斷有，而每個商場地下層都是食街，招商的也考慮到，必須有不同的餐飲種類，而港式餐廳已被認為是其中一種必須有的選項。

再以消費習慣而言，老行尊說，港式餐廳有個傳統以來的定位及價格優勢，人均消費是一百上下。這以前在上海市場是偏低的，但疫後以兩人外出二百元人民幣的新消費降級水平，去港式餐廳，服務和坐得相對舒服，所以性價比不錯。

不過，疫情也打亂了那著名香港連鎖餐廳的布局，疫情期間常去的那家旗艦店真沒有客，幾個月來虧大本，七月就要易手。但另一方面，也有老牌香港雲吞麵和粥店後人，到上海靜靜開小店，標榜傳承港式飲食文化，終於令人嘗回那些正宗生滾粥的滋味。新店輪流更替，確是有危有機。