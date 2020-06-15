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用微波爐叮有害嗎？

副刊版 2020/06/15

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剛過去的周日，表姐提議與卓諺到樂園玩，他疲累得伏在我身上睡着了。我輕聲對表姐說：「趁卓諺睡着了，不如我們去吃日本餐吧！平日帶着他很少機會可吃魚生壽司。」表姐說：「好！那你要回家再煮東西給卓諺嗎？」我說：「家中雪櫃還有昨晚剩下的粟米和雞髀，用微波爐叮一叮翻熱就可以了。」表姐回應：「用微波爐叮不怕有害嗎？」

微波爐可將食物解凍、翻熱或煮熟，方便快捷，很多人卻對這部爐感到抗拒，原因離不開是認為它與輻射、致癌有着等號的關係。

微波爐的原理是利用微波釋放的能量，令食物中的水份或其他分子迅速振動，因而產生熱能，令食物加熱。事實上，微波的頻率及能量較紫外綫、可見光及紅外綫等都要低，用微波爐加熱食物，並不會產生致癌物質的。

根據食物安全中心指出，高溫煮食如煎、炸或以焗爐烤焗，可產生多環芳香族碳氫化合物（PAHs）及雜環胺（HCAs）這兩大類物質，當中有些屬致癌性。煮食溫度愈高，產生的PAHs和HCAs亦愈多；若煮食溫度低於攝氏160度，HCAs則近乎零或檢測不出。微波爐煮食的溫度一般在攝氏100度或以下，烹煮時間亦較短。而且，微波爐不如燒烤或烘焗般出現食物燒焦的情況，產生致癌物質的機會相對較低。

營養素方面，微波爐甚至較其他煮食方法更能保留食物中的營養。維他命B及C是兩種最不穩定的營養素，容易在煮食過程中經水份流失，或遇高溫會遭受破壞；微波爐烹煮時間短，溫度亦較低，所以比其他如水煮、煎、炒等方法，維他命B及C的流失相對較少。富含維他命B的食物，包括：粟米、雞蛋、牛奶、肉類、豆類等；至於富含維他命C則有紅椒、西蘭花等。

其實偶爾一餐隔夜飯也無妨，一來不會造成食物浪費，省了時間煮飯，爭取多一點時間好好享受親子樂亦不錯啊！

（編按：想知道營養師對使用微波爐的兩大提點，可按此上網觀看）

撰文 : 周詠苑

欄名 : 營營樂樂

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