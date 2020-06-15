Honor Play 4 Pro 手機設傳感器測體溫 行政人員版 2020/06/15 分享： 新冠肺炎疫情下，紅外綫體溫探測儀成為常用的體溫監測工具。近日華為子品牌榮耀推出Honor Play 4 Pro，手機設有紅外綫傳感器，聲稱可用作測量人體溫度。 據外國科技網站《Ars Technica》 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 5G技術資助計劃3項目已通過審批 今日 5G技術資助計劃3項目已通過審批 華為P40 Pro+月底賣 100倍變焦售9888 2020/06/12 華為P40 Pro+月底賣 100倍變焦售9888 Android 11 Beta 新功能聚焦3重點 2020/06/12 Android 11 Beta 新功能聚焦3重點 Mac電腦或棄Intel晶片 改用自家研發處理器 2020/06/11 Mac電腦或棄Intel晶片 改用自家研發處理器 Galaxy Z Flip加保護貼 三星官方保養即失效 2020/06/11 Galaxy Z Flip加保護貼 三星官方保養即失效 疫情 新冠肺炎 華為 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入