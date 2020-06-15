Honor Play 4 Pro 手機設傳感器測體溫

新冠肺炎疫情下，紅外綫體溫探測儀成為常用的體溫監測工具。近日華為子品牌榮耀推出Honor Play 4 Pro，手機設有紅外綫傳感器，聲稱可用作測量人體溫度。

據外國科技網站《Ars Technica》

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