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5G技術資助計劃3項目已通過審批

行政人員版 2020/06/15

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通訊事務管理局辦公室指，防疫抗疫基金下推出的「鼓勵及早使用5G技術資助計劃」，迄今已收到81個申請，當中3個申請已獲批。

據悉，3個獲批項目分別為升降機維修遙距技術支援及監察、工程地盤實地立體設計模型系

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欄名 : 科技新知

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5G 防疫抗疫基金 通訊事務管理局

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