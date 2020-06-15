5G技術資助計劃3項目已通過審批 行政人員版 2020/06/15 分享： 通訊事務管理局辦公室指，防疫抗疫基金下推出的「鼓勵及早使用5G技術資助計劃」，迄今已收到81個申請，當中3個申請已獲批。 據悉，3個獲批項目分別為升降機維修遙距技術支援及監察、工程地盤實地立體設計模型系 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Honor Play 4 Pro 手機設傳感器測體溫 今日 Honor Play 4 Pro 手機設傳感器測體溫 華為P40 Pro+月底賣 100倍變焦售9888 2020/06/12 華為P40 Pro+月底賣 100倍變焦售9888 Android 11 Beta 新功能聚焦3重點 2020/06/12 Android 11 Beta 新功能聚焦3重點 Mac電腦或棄Intel晶片 改用自家研發處理器 2020/06/11 Mac電腦或棄Intel晶片 改用自家研發處理器 Galaxy Z Flip加保護貼 三星官方保養即失效 2020/06/11 Galaxy Z Flip加保護貼 三星官方保養即失效 5G 防疫抗疫基金 通訊事務管理局 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入