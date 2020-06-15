家長疫下追夢 忙裏偷閒善待自己

為人父母毋須為了孩子犧牲個人夢想，本港已有社企推計劃資助家長追夢。新冠肺炎疫情下，家長更應重拾或培養興趣，改善心理健康。

社企資助父母 延續未圓夢想

本港社企籽識慈善基金的「延夢計劃」旨在為家長提供資源延續未實現的夢想或興趣，家長可在8月16日前報名參與，提出夢想計劃，只要符合「夢想初心」、「突破自我」、「家庭意義」和「感染他人」中的其中一個原則，便有機會獲1萬元資助及其他協助。

上屆得獎者是一位基層主婦，她兒時因家庭條件不許可、加上後來結婚生兒育女，難圓學琴夢。她4年間斷斷續續上了30小時的鋼琴課，並考獲8級鋼琴，更令本來不喜愛音樂的子女受其影響對音樂產生興趣。

培養興趣5好處 紓壓改善情緒

家長為照顧兒女，往往會忽略個人的重要性，未能實現的夢想卻可能寄託於子女身上。荷蘭烏特勒支大學早年公布的一項研究顯示，家長若視子女為自己的一部分，會更傾向透過他們替自己圓夢，學者表示是為減緩自己未能圓夢的失落感。

家長除關注子女，更應積極追求自己的興趣。社交平台Medium解釋，家長培養興趣有5大好處，追求興趣除可紓緩壓力、及改善情緒，重複性動作例如紡織亦有助放鬆。此外，家長自己有人生追求，可鼓勵兒童培養個人興趣，而家長的興趣更有助改善個人定位，令身份不再只是爸爸或媽媽。

《哈佛商業評論》亦指，家長若面對看似無法解決的難題，不妨嘗試由專注式思維（focused thinking）改為發散式思維（diffuse thinking），暫時不去想問題、進行其他活動，令腦部有機會在潛意識中善用創意去迎解。此外，追求興趣也有助家長接觸同道中人，為自己爭取到更多社交空間。

新冠肺炎疫情下，擁有個人興趣更是保護心理健康的重要一環。加拿大心理醫生Vivien Lee表示，與其過度擔憂以致不能自拔，更應專注於當下有甚麼可做，包括重拾舊愛好、或發掘新的興趣，亦應培養新的生活節奏並堅持落實。

調查：逾半家長 常失眠焦慮

本港青協「家長全動網」上月一項調查發現，逾半本地家長經常失眠及時常焦慮，不少人面對減薪、失業、難負擔家庭開支等問題，亦有逾3成人因錢財與家人發生衝突或關係轉差。

面對諸多不明朗因素，過度為錢操心亦無補於事，不如盡量善待自己。一名本地刺繡師便是成功例子，她作為三孩之母，懂得忙裏偷閒，例如趁周末接送子女來往興趣班，自己上課學刺繡，更善用入睡前的時間練習技巧，終於學有所成，甚至有機會替英國王妃凱特織婚紗。

有時候，家長適當照顧自己，待自己恢復心情，才能更有精力照顧家人，在疫情期間或之後，皆應嘗試忙裏偷閒（見表），追求新舊興趣。

▲ 家長為照顧兒女，往往會忽略個人的重要性，犧牲自己的夢想；而在疫情下，家長更應重拾或培養興趣，改善心理健康。（資料圖片）