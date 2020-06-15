美憂慮次輪疫情 經濟股市復甦難

由3月23日的低位計，美股三大指數分別反彈了超過40%。

其中，納斯達克指數更在6月10日突破1萬點關口，創下了收市歷史新高；而道瓊斯指數和標普500指數也只是分別距離其歷史高位9%及6%。

美日增新症2萬 未見明顯跌幅

但好景不常，周四（11日）美股便因憂慮第二波疫情爆發或會拖慢經濟重啟步伐而急跌。到底美國實體經濟是否真的已走出谷底，而其復甦之路又是否真的是條康莊大道？

若我們回歸基本步，問一個最基礎的問題：美國經濟為何在本年初陷入衰退，引發股災？答案當然是因為新冠肺炎疫情在該國爆發，而且一發不可收拾地失控。

截至6月14日早上，美國的總確診數字達207萬宗，佔全球780萬宗的逾四分之一，仍然是全球首位。疫情影響下，大量商業活動被縮減規模甚至停止，亦令美國經濟陷入自1930年代「經濟大蕭條」以來最嚴重的危機。

解封個案增 恐要再頒居家令

亦因此，在美國，一直有聲音要求盡快「解封」，讓社會和經濟活動得以重啟，讓勞動人口重新工作，以解「手停口停」之困。不過，「解封」意味要求民眾「保持社交距離」的措施放寬甚至取消，一些容許群眾聚集的場所將重開（如教堂），自然會增加感染風險，引發「第二波」疫情。若真如此，則大有可能需要重新發出「居家令」，再次打擊經濟。

換言之，美國的經濟前景，和當地疫情的趨勢肯定息息相關。

而隨着美國疫情在某些地區稍見緩和，早於4月起，已有個別州份開始規劃並推動重啟經濟；及至5月20日，美國全國50個州份都已完全或部分重啟經濟活動。然而，美國其實是否真的準備好這樣的重啟？當地的疫情在重啟前，又真的已經受控了嗎？

以全國計，美國每日的新冠肺炎新增確診個案，仍然在2萬宗的水平上下徘徊，其7天移動平均綫至今最多只能叫作「持平」，而從來未見有明顯向下的勢頭（見圖1中的紅色虛綫）。

重啟經濟愈急 疫情愈惡化

當我們在為連續十多甚至二十多日「零本地確診」後「斷纜」而緊張時，這個數字對港人而言相信是難以理解的：以美國人口3.28億人計，這等於每百萬人口每天平均新增60多宗確診個案。若應用在750萬人口的香港，則是每天新增近500宗新冠肺炎新症患者﹗

筆者進一步找來美國50個州份的新冠肺炎數據分析，發現很多州份似乎都是操之過急，在尚未充分遏止疫情下便重啟經濟。

圖2的散點圖（scatter plot）中，50個數據點分別代表全美50個州份。圖中的橫軸顯示以每100萬人口計，美國50個州份在全面重啟經濟前一個月（即4月19日至5月19日）每日平均新增新冠肺炎確診個案數目；縱軸則是最近7日（即6月2日至9日）的相應數字。圖中的斜虛綫是所謂的「45度綫」，在縱橫兩軸上皆是由0連至150。換言之，在斜虛綫左上方的州份，在重啟經濟後疫情惡化了；相反，在綫的右下方，重啟經濟後疫情有所放緩。如圖所示，整體而言，美國50個州份中，有29個在重啟經濟後疫情都有所惡化。

更尤甚者，因黑人喬治．弗洛伊德（George Floyd）之死引發的反種族歧視示威活動在6月初蔓延美國全國。鏡頭所見，不少示威者和警員不但未有佩戴口罩，在多次大型警民衝突中更當然談不上「保持社交距離」，大大增加疫情惡化的風險。因此，若我們在兩周後更新圖2，相信會有更多州份的數據會左移至斜綫的左上方。

除此之外，若我們稍為深究一下，更會發現重啟前「鎖州」的反應愈慢、力度愈輕；重啟的計劃愈急、愈進取的州份，疫情的惡化程度便愈嚴重﹗例如：

阿利桑那州：該州的「居家令」在5月15日到期。不過，在取消「居家令」前，已有公共衞生官員警告當地其實仍未達到疫控中心定下的「解封」標準，即新增確診個案數目在過去兩周內持續下跌。

阿肯色州：雖然該州自3月19日起下令所有餐廳及酒吧的堂食部分關閉，但卻從來沒有正式發出「居家令」。而早於4月30日，該州便容許健身室和室內娛樂場所重新營業。而聚眾更多的宗教場所，則已於5月4日重新開放。

德克薩斯州：該州是全美第二大州份，其「居家令」在4月30日取消，令德州成為全美「居家令」維持最短的州份之一。

南卡羅萊納州：是其中一個最早（4月20日）重開的州份。

猶他州：疫情爆發至今，從來沒有發出「居家令」。現時則是全美新增確診案第5高的州份。

無獨有偶，上述5個州份的州長都和總統特朗普一樣，是共和黨人。事實上，特朗普從來都抗拒「鎖國」，並早於4月初便曾揚言美國「是理應開放（is meant to be opened）」的，希望抗疫的社交距離措施能盡快取消。

講到底，很多美國家庭都是「手停口停」的「周光族（美國人多以每周支薪）」（living from paycheque to paycheque）。換言之，經濟因疫情停擺多一天，這些美國家庭的窘境便長一日。這也是特朗普和一眾州長如此心急要重啟經濟的原因之一。

美股升勢4假設 惟疫苗推出無期

無論如何，美股近月的升勢，基本上是建基於：

1.年底之前將有新冠肺炎疫苗面世；

2.美國不會面對第二波疫情爆發；

3.美國經濟將「V形反彈」；

4.特朗普將會連任，其經濟政策將有利股市。

首先，目前發展最快的疫苗，雖已開始有限度的臨床試驗，但距離可以大規模、安全地在人類身上應用到底有多久，根本無人能說得個準。而更重要的是，觀乎美國疫情的最新發展，第二波疫情已經爆發，而這將直接衝擊美國重啟經濟活動的步伐和復甦的力度。

最後，特朗普自上任以來都大打「經濟牌」和「股市牌」。這些一直對他有利的條件在未來關鍵幾個月，都有可能完全逆轉﹗事實上，美國新聞網（CNN）最新的民調發現，代表民主黨競逐總統的拜登在全國支持領先特朗普14個百分點。若上述的4個假設都不復存在，後果會是如何？這就留給讀者自行思量了。

自2020年2月26日起，聯儲局在13個星期內資產負債表擴張了2.8萬億美元；在此之上，美聯邦政府亦推出了總值2萬億美元的救市方案。粗略而言，美國在3個月內「印」了近5萬億美元的銀紙（因美政府長期入不敷支，救市方案必定是用財政赤字「埋單」），等於美國GDP的25%。

不顧一切量寬派錢 挑戰貨幣制度

若以這速度推算，美國將會在一年內「印」出等同一整年GDP的銀紙﹗而這似乎並非不可能：觀乎第二波疫情爆發難免，美國隨時再度（起碼是局部）封城，必然再度打擊經濟，需要再次救市﹗

在此經濟前景下，筆者不知道美股的「合理值」應是多少，但可以肯定金價近月急升，並迅速重返在新冠疫情爆發前的高位，並不是偶然的事。當全球央行和政府都不顧一切地量寬和派錢，這對建基於「信心」二字的現代貨幣制度，絕對是個嚴峻挑戰。

（作者長期從事宏觀經濟、房地產市場、公共政策等範疇的分析工作。）

▲ 美國總統特朗普自上任以來都大打「經濟牌」和「股市牌」，種種對他有利的條件在未來關鍵的幾個月，都有可能完全逆轉。（法新社圖片）