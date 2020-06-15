炒家摩拳擦掌 金管局守聯滙「金漆招牌」 評．析．天下版 2020/06/15 分享： 港區國安法惹起多國關注，「沽空之王」、對冲基金經理巴斯（Kyle Bass）近年多次就香港及聯繫滙率問題發表惹火言論，最近傳出以200倍槓桿操作，豪賭港元在18個月內與美元脫鈎。金管局多次強調，「有能 ... 撰文 : 傲龍天 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 揭網易暗渡陳倉 為美股退市買保險 2020/06/13 揭網易暗渡陳倉 為美股退市買保險 交易講場 - 儲局懶理資產泡沫 股市炒風勢持續 2020/06/12 儲局懶理資產泡沫 股市炒風勢持續 交易講場 - 中概股推升港交所 憧憬能有多大？ 2020/06/11 中概股推升港交所 憧憬能有多大？ 交易講場 - 弱美元催升港股 緊盯哪些指標？ 2020/06/10 弱美元催升港股 緊盯哪些指標？ 交易講場 - 納指又新高 恒指變身何時見效？ 2020/06/09 納指又新高 恒指變身何時見效？ 香港 美元 外滙 銀行 基金 倫敦 港區國安法 國安法 港元 拆息 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入