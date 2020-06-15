炒家摩拳擦掌 金管局守聯滙「金漆招牌」

港區國安法惹起多國關注，「沽空之王」、對冲基金經理巴斯（Kyle Bass）近年多次就香港及聯繫滙率問題發表惹火言論，最近傳出以200倍槓桿操作，豪賭港元在18個月內與美元脫鈎。金管局多次強調，「有能

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