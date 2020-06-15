環球憂爆新疫潮 港檢測忌唱慢板

北京周末一次過新增36宗新冠肺炎本土確診，令市民爭相搶菜囤糧，但當地會否提前出現第二波疫情，更惹各方擔憂。

國際最新研究顯示病毒變種後傳染力急升，內地今次有源頭未明的外來毒株，本港又見複雜假陰性病例，港人必須引以為鑑，港府嘗試復常前更應果斷做好檢測，解決程序、規模和類型上的不足。

病毒變異催疫情 京港新症棘手

北京上周四出現近兩個月首宗本地新症後，僅3天間已新增43宗案例，皆涉及豐台區的新發地市場，連市委書記蔡奇都形容已進入「非常時期」。首都居民一邊搶購新鮮蔬菜，另一邊大舉退訂三文魚，雖然可能是過慮，但京港兩地的新本地感染群組，首例近期皆不曾離京或離港，源頭未明，兩地官民都要警惕。

國家衞健委高級別專家組成員曾光教授昨指出，已替兩個北京新案例做病毒基因測序，初步顯示毒株不像是國內流行的類型，其專家同僚懷疑源頭是受染污的進口肉類海鮮。在香港，祿泉樓最新確診的男住戶連續5次化驗唾液、鼻咽及糞便樣本均呈陰性，改用支氣管鏡抽肺痰檢查才驗出陽性，不只是首度藉此法確診，更顯示或已有空氣傳播，令人擔憂。

中港疫情可能生變之際，美國佛羅里達州有研究人員首度證實，新冠病毒曾發生基因突變衍生出新結構，令人體細胞更易受感染。至少有一名未參與實驗的研究人員相信，這已改變疫情發展，甚或足以解釋，美國和拉丁美洲何以如此多病例。

美國多達19個州過去一周創下新症紀錄，不少專家歸因太急於重啟經濟，以及大規模的反歧視示威，惟傳染病學權威福西（Anthony Fauci）相信，美國今秋絕非「無可避免」出現第二波疫情，關鍵是公眾要維持社交距離，兼在公眾場所勤戴口罩。

福西的建議放諸同有第二波疫情之虞的中日韓多國，其實一樣有理。本港要預防前功盡廢，更要額外改善素遭詬病的檢測工作。

港檢測量遜星 基因排序找源頭

細看檢測程序，本港祿泉樓群組首例疑因私家醫生大意失誤，病發後9日才確診。當局最初嘗試整幢樓派發深喉唾液樣本瓶，卻一直無法聯絡個別居民，新一輪檢測又有保安錯發小童糞便樣本瓶，問題不少。

從檢測次數看，6月港府日均仍僅得約4,100次，遠遜多個專家提倡的至少7,000次，更別說人口更少的新加坡已升至1.3萬次，正放眼4萬次。就檢測類型，港大醫學院院長梁卓偉主張追蹤全數染疫者的病毒基因，以便調查感染關連。那對查找有否外來毒株或基因突變，亦至關重要。

本港幼稚園高班至小三生今將復課，政府正準備粵港澳健康碼互通，又放話不排除逐步放寬限聚令。社會受疫症困擾良久，港府急於復常可以理解，惟官方要竭力填補檢測遺漏，盡快提升規模以及藉基因測序尋找來源互動，才有望做到滴水不漏，助經濟慢慢從谷底回升。

責任編輯：黃鑠安