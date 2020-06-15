香港首個Kakao Friends主題跑 本周四報名

人人都想追求健康生活，黛安知道，香港首個Kakao Friends主題跑《Run With Kakao Friends Hong Kong 2020》，將於9月20日舉行，3位Kakao Friends包括：Ryan、Apeach同Tube會專程來港，化身成趣致造型打卡位，等你邊跑邊集郵！今個星期四（18日）起接受公眾報名，首日成功報名仲可獲得限量版Ryan造型神秘紀念品㖭！

大會今次特別開設香港少有嘅「1km障礙賽」，部分挑戰好似跨欄等，可以測試身體嘅協調力之餘仲好好玩。2km同4km跑就同時設有個人同朋友組，朋友組最多可以有5位跑手一齊完成挑戰㗎。報名費每人由$350至$420不等，視乎參與邊項賽事而定。

為慶祝Kakao Friends首次喺香港舉行跑步賽，主辦單位會為參賽者準備別注版跑手包，包括印有Kakao Friends家族成員嘅跑手專屬Tee、別注版毛巾、水樽、萬用袋等，禮品總值超過$600㗎。想了解多啲賽事資訊，記得留意fb專頁︰Runwithkakaofriendshk2020喇。

本文轉載自《晴報》

▲ 今次主題跑以環保與健康為主題，部分收益將捐助環保團體綠領行動。