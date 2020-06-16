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主旋律救市

副刊版 2020/06/16

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有中國的電影公司高層跳樓，引發是否因內地電影市場遲遲未開市，令電影界高層壓力太大的問題。相對更多已差不多回復正常的社會消費，中國電影業確是反應太慢。更多意見認為，公共交通或是夜市都比戲院內更擠迫吧，而且若想謹慎控制，還可以限制入場人數和座位隔離分配，怎樣安排，也比完全停業為妙。

不過在打救電影院之前，似乎業內已有先救製作團隊無工開的問題。雖說之前疫情期間全業停工，但現在是已陸續起動，有戲要開。哪來那麼大勇氣？也是國情及政策需要。

業內人士稱，這下半年開始，一直到明年，不愁沒戲拍，因為有兩大主旋律製作奉命要來。一類是抗疫電影，第二種是明年共產黨建黨一百周年的影視作品。

抗疫電影已籌備之中，有些較小型的網絡電影甚至已出籠。而較矚目的大銀幕電影，則有《中國醫生》（來自同一電影公司，《中國機場》那種中國專業角色系列），據說是以鍾南山及其他一綫抗疫醫護人員的故事改編。《笑着對你說》和《平凡世界之全民戰疫》則是通過疫情期間的各種真人真事來改編，譬如被讚得最多的「最美逆行者」橋段（即漏夜趕赴武漢支援的其他地區醫護人員），後者被宣傳為抗疫版的《我和我的祖國》。至於會否拍李文亮或《方方日記》就不清楚了。

建黨劇方面，更傳出明年起碼會有一百部相關的電視劇及紀錄片推出，每個階段的黨發展歷史估計都會照顧到。外交部發言女士有言：抗疫敘事不能被謊言玷污，而應留下正確集體記憶。

以前，記憶是個人的、多元的、私密的；將來，可能要所有人的記憶都統一起來。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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