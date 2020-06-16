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罐裝VS三合一咖啡

副刊版 2020/06/16

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這幾天總睡不好，大朝早醒來，就再不能入睡，決定早點回公司。不過是早上十時半，公司已經很熱鬧，我問：「大家都那麼早？」接待員莎曼說：「今日有很多新戰友加入，要早點準備！」

我見枱面放着兩罐咖啡，向她叮囑：「很甜的！別喝太多。」

「我們也知道罐裝咖啡很多糖，不過近日被廣告迷住，突然很想喝。」另一接待員露易忙不迭說道。

「沒錯。廣告的魔力也真大，那個廣告就像宮崎駿的動畫，看得我如癡如醉，就連我也想買一罐。」我也認同地笑着說。

莎曼問：「其實有多甜？我見一罐才是九十卡。」

「別看輕這九十卡，當中有十六點八克糖，即多於四茶匙糖，絕不能看小。」我提醒她們。

露易驚訝喊道：「四茶匙糖？真的很誇張啊！市面上也有些二合一的即沖咖啡，會否較健康？」

「如果單以糖量去評估，當然較佳，但要注意，大部分三合一或二合一的咖啡，成分中會有奶精，而奶精並非牛奶，可算是一堆人工合成的東西，當中有葡萄糖漿、氫化植物油、酪蛋白等，所以飽和脂肪極高，部分奶精，飽和脂肪的百分比達百分之九十四。長期飲用，會令體內膽固醇上升。」我向她們詳細分析。

莎曼說：「但罐裝或三合一的咖啡，又真的既便宜又方便，最重要是，比三十多元一杯的專門店咖啡便宜得多。」

「近日，超市多了日本微糖罐裝咖啡，它們的糖份較低外，成分以脫脂奶粉來製造，相對較健康。」我給她們提議。

露易興奮地說：「我知是哪一款！樓下做特價，一陣買來試。」

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

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