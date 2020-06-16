成交三度起飛 港交所新高還在後頭 評．析．天下版 2020/06/16 分享： 港交所（00388）主席史美倫接受本報獨家專訪時，直指港交所成交增至1,200億元是市場信心的晴雨表。若全年日均成交維持在1,200億元水平，將創歷來最高年度日均成交。市場炒熱港交所股價有機再創新高的 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 炒家摩拳擦掌 金管局守聯滙「金漆招牌」 2020/06/15 炒家摩拳擦掌 金管局守聯滙「金漆招牌」 交易講場 - 揭網易暗渡陳倉 為美股退市買保險 2020/06/13 揭網易暗渡陳倉 為美股退市買保險 交易講場 - 儲局懶理資產泡沫 股市炒風勢持續 2020/06/12 儲局懶理資產泡沫 股市炒風勢持續 交易講場 - 中概股推升港交所 憧憬能有多大？ 2020/06/11 中概股推升港交所 憧憬能有多大？ 交易講場 - 弱美元催升港股 緊盯哪些指標？ 2020/06/10 弱美元催升港股 緊盯哪些指標？ 金融 香港交易所（00388） 騰訊控股（00700） 銀河娛樂（00027） 京東（09618） 網易－S（09999） 建設銀行（00939） 工商銀行（01398） 中國銀行（03988） 阿里巴巴－SW（09988） 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入