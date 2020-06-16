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成交三度起飛 港交所新高還在後頭

評．析．天下版 2020/06/16

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港交所（00388）主席史美倫接受本報獨家專訪時，直指港交所成交增至1,200億元是市場信心的晴雨表。若全年日均成交維持在1,200億元水平，將創歷來最高年度日均成交。市場炒熱港交所股價有機再創新高的

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撰文 : 杜擎師

欄名 : 交易講場

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