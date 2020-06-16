中美外交戰狼 誰比誰更狼？

美國爆發的反種族歧視示威浪潮，亦意外地引發中美外交一場口水戰。

美國國務卿蓬佩奧月初（6日）發聲明，措詞嚴厲地指摘中國利用黑人弗洛伊德死亡所觸發的騷亂，為中國人權辯護，是中共「下流可笑」的宣傳，是欺詐行為。蓬佩奧如此大動肝火，皆因素來秉持「不干涉別國內政」的中國外交官，對愈演愈烈的美國示威亦加嘴。

華春瑩推特 呼應I can't breathe

先是中國外交部發言人華春瑩5月底在twitter寫上弗洛伊德最後的求救語：I can't breathe（我不能呼吸），繼而另一發言人趙立堅亦狠批美國是最典型的雙重標準，指美方將香港「港獨」及黑色暴力分子美化為英雄，但將國內抗議種族歧視的民眾稱為暴徒；對香港警察克制文明執法橫加指摘，對國內示威者卻開槍射擊。他並引用「黑人的命也是命」，敦促美國履行國際公約消除種族歧視。

中國外交部官員近年在對美問題上，採較進取姿態，最惹人討論的如趙立堅3月中在twitter質疑新冠病毒有可能是美軍帶入武漢，要求美國交代和解釋。美國為此向中國提出外交交涉，批評趙立堅散播陰謀論，是危險及可笑。

「犯我者必誅」 觸動西方神經

中國外交上的進取姿態，被西方傳媒冠以「戰狼外交」之名，皆因內地最賣座電影《戰狼》傳遞中國在國際上「不容欺侮」的信息，其金句「犯我中華者，雖遠必誅」，被視為充滿戰鬥格，觸動西方神經。因此就算中國相信自己只是自衞還擊，當西方看見中國的強硬外交風格，媒體都會負面抨擊，給中國貼上「戰狼外交」標籤。

中國外交戰略最為人熟悉的，是鄧小平80年代末訂出的「韜光養晦、絕不當頭」；到了新世紀，中共總書記胡錦濤年代調整為「韜光養晦但有所作為」的「和平發展」策略，要加強參與國際，贏取認同；習近平接手總書記後，提出與國際㩦手建立「人類命運共同體」的共贏理念，並抱持不逞強、不示弱，不惹事但不怕事的態度。

但美國總統特朗普上台後，在多方面打壓中國，中國外交部以進取姿態反擊美國，實是意料中事。

不過若說中國外交是戰狼外交，卻可能「抬舉」了中國，正如不少電影評論都指出中國《戰狼》是美國電影《Rambo》的中國版，80年代的美國Rambo已在越南、阿富汗等地為美國伸張「雖遠必誅」、「美國正義」等精神，戰狼的發源地本是美國，而中國外交上的戰狼之姿，比諸美國外交戰狼的兇悍，亦差了不止一個檔次。

《戰狼》發源地 本是美國

當今美國外交戰狼掌門人無疑是國務卿蓬佩奧，單在6月第一個星期，他除了批評中國對美國騷亂的發言，繼續標籤新冠肺炎為「新冠肺炎」，並指摘港區國安法外，還利用六四事件31周年主動出擊，高調接見六四後流亡海外的民運人士、向「天安門母親」頒贈國際婦女勇氣獎、在網上首次舉辦美國國務院悼念六四活動，又出聲批評中國阻止香港悼念六四等。

除政治議題，蓬佩奧還借經濟議題攻擊中國，指摘中國企業習慣詐欺、造假帳，要求納斯達克交易所收緊上市規則，又暗示中國利用在美留學生盜竊美國技術等。

若說美國只會如Rambo般拿着AK47機關槍狂掃中國，那就太看輕美國戰狼。為了打垮中國經濟，美國今年施出新手段，意圖扮演狼王，組織反華聯盟，針對中國生產鏈。

南韓媒體5月下旬透露，美國國務院官員邀請南韓加入以美國為中心的「經濟共榮網絡」（Economic Prosperity Network，即EPN），讓民主自由陣營建立自己的供應網，重挫中國在全球的生產鏈。

美圖以G10盟友 挫華供應鏈

對於EPN，外界一度猜測是TPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）翻版，網羅日韓、東盟、澳紐和印度等，但事實未必如此，英國媒體5月底披露英國首相約翰遜正籌組「民主合作夥伴俱樂部」（D10），D10將投資成員國的科技公司，建立5G設備和其他技術的供應商，以封殺華為和中國科企。

D10成員除七大工業國（即G7，英、美、加、德、法、意、日），還拉攏科技夠硬的南韓、可作為龐大而廉價生產基地的印度和礦產資源豐富的澳洲。

英國出面組織D10可能是為美國開路。由於德國總理默克爾以疫情為由，拒絕特朗普要求各領導人親赴美國參與G7會議，特朗普將G7會議押至9月，並提出邀請韓、印、澳與會成為G10，又擬邀請俄羅斯出席，成為G11。

特朗普的G10組成與約翰遜的D10如出一轍，相信並非巧合，D10目的在5G上封殺華為，G10則是進化版，要全面挫敗中國的供應鏈。特朗普未待D10成形，就借美國負責舉行G7會議，心急地將針對中國供應鏈的G10擺上枱面。

毒丸協議封殺華企 歐洲可說不？

除此，美國還有一重招打擊中國，就是「毒丸」條款。英國因為脫歐，正急於與美國達成自貿協議，以穩定英國經濟及外資信心，但脫歐後英國根本沒有談判本錢，英國媒體透露，美英協議將加入有如特朗普兩年前與加拿大、墨西哥簽訂的自貿協議中，第32章10款訂明「將非市場經濟體拒之門外」的毒丸條款，目的是針對中國，令加、墨未來若與「非市場經濟體」中國簽訂自貿協議，須先得美國批准。美國如今正照辦煮碗，圖以毒丸條款迫英國在中美之間二選一，緊跟美國、打擊中國。

外界猜測美國未來與歐盟、澳、紐、日、韓的自貿協議中，亦可能加入這樣的條款。但他們會否同意呢？南韓與英國媒體都透露，南韓及英國官員對身處中美夾縫，感到難以抉擇，相信這亦是日、澳等國的心聲。美國要向中國發動新冷戰，這些西方盟友不跟，可能招來美國懲罰，跟就要冒失去中國市場的風險。

對美國比較有議價能力的只剩歐盟。歐盟在金融海嘯後一度與中國甚友好，讓中國幫忙振興經濟，但歐洲經濟近年穩定下來後，歐盟提防中國的聲音又再響起，然而對於美國向中國發動新冷戰的舉動，歐盟則不表認同。法國外長明言，歐洲不要捲入中美爭執，必須避免新冷戰。在舊冷戰期間，歐洲須跟隨美國指揮棒抗擊蘇聯，但現在中國並非歐盟敵人，歐洲要有自己的外交戰略，隨美國起舞只會損害歐盟利益。

在美真戰狼前 中國恐怕是羔羊

今年以來，歐盟已多次不肯跟隨美國，如容許華為有限度參與歐洲5G基建；在美國大力抨擊世衞時，則力撑世衞，更封殺美國意圖借世衞調查針對中國的議案。對於特朗普要將G7擴為G10或G11，歐盟更批評美國，指她無權改變G7形式。

歐洲雖然不會助中國，但歐美分歧亦趨表面化，美國要做登高一呼、八方和應的狼王，就未必如此容易。

中國雖被西方冠上「戰狼外交」之名，但與美國外交誓要打垮中國相比，美國才真的是兇悍的戰狼，中國或許只算是多叫幾聲咩咩的羔羊。

▲ 若說中國是戰狼外交，可能「抬舉」了中國，正如不少電影評論都指，中國電影《戰狼》是美國《Rambo》的中國版，戰狼發源地本是美國。（中新社資料圖片）