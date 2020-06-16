注意「4大死因」 夫婦居家抗疫減摩擦

有全球知名婚外情網站指出，本港的瀏覽及註冊人數在新冠肺炎疫情期間大增。更多人被困家中，難免增加摩擦，以致婚姻出現裂痕，保持良好溝通是關鍵。

婚外情網站Gleeden表示，本港自3月起的用戶及登錄數字增幅達290%，逾7成受訪的本地會員表示，居家隔離期間與另一半更頻繁爭吵，主因包括家務分配（67%）、教育子女（55%）和缺乏隱私（43%）。

疫下經濟差 離婚諮詢增2成

據提供離婚諮詢服務的史密夫事務所負責人Kenneth表示，本港每年約有2萬宗離婚，原因不外乎婚外情、經濟問題及子女教養，而新冠疫情令本地經濟更差，導致離婚諮詢較以往增加2成。

疫情期間，各地不少情侶與夫妻的關係皆出現裂痕，「肺炎離婚」一度在日本Twitter上成為熱搜字眼，當地有法律事務所表示離婚諮詢比往年增加2成；內地亦有類似情況，陝西西安的婚姻登記處離婚預約，在3月一度天天爆滿。

據澳洲南昆士蘭大學講師Raquel Peel，兩人受疫情影響被迫共處一室，難免增加摩擦。她表示，關鍵在於溝通方式，有「四大死因」尤其需要注意避免，分別為1.針對伴侶人格的批評；2.對伴侶表現藐視的行為，例如諷刺或翻白眼；3.對伴侶的批評產生抵禦心理，變得過度敏感；4.刻意迴避與伴侶接觸及溝通。

疫情為生活帶來諸多未知因素，與其過度專注於負面想法、為自己徒添焦慮，不如退一步海闊天空，專注於美好的小事物。美國精神健康顧問Holly Daniels指，簡單小事如尋找雙方都樂於追求的小興趣，例如一起烹飪及聊天，已足以改善雙方情緒。

宜多讚賞伴侶 爭取獨處空間

撑起頭家不容易，盡量公平分配家務之餘，加拿大里賈納大學（University of Regina）講師Kara Fletcher亦建議，應盡量對另一半的長處、及為家庭的作出的努力予以肯定及賞識。長時間親暱亦非恒久之道，美國註冊家庭與婚姻輔導師Alev Ates-Barlas建議，伴侶應理解對方有獨處的需要，並問他們是否需要時間調節個人情緒，讓雙方都有喘息機會。

若裂痕較為明顯，想要挽救則應盡早求助專家。本港民間有多個機構提供婚姻輔導服務，包括家計會、香港公教婚姻輔導會，及香港基督教服務處。

家福會亦有在其官網上分享小建議，包括怎處理社會事件帶來的家庭衝突。

婚姻中的問題多數是小事，在疫情期間被放大，若關係出現裂痕，應主動嘗試補救，或求助相關機構。

▲ 疫情期間多留在家，夫妻容易產生摩擦，保持良好溝通有助維繫感情。（資料圖片）