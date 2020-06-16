政治議題進校園 3範疇規管

「政治不應進入校園」這句話很容易會變成一種自相矛盾的說法--尤其這觀點由政治問責官員提出的話，又或是任何政治評論嘗試解釋之時，實際上已經把校園拉進政治漩渦當中。

新聞網絡影響 難逃政治討論

此乃「愈是叫你不去想X，你便愈會想起X（X可以是一頭大象，又或是政治）」的經典心理現象，結果只會令「企圖令校園愈來愈政治化」的一方，日趨成功。

現實是近年鋪天蓋地的政治新聞再配合社交網絡，學生根本就不可能逃避政治，而當我們討論校園政治化的問題時，原則上都是聚焦中小學：一來許多大學及專上學院也有教授政治或政策的課程，二來大學師生都屆法定成年人的歲數，可以自身承擔法律責任-故討論的真正焦點，應是一旦政治進入中小學校門，政府該用甚麼方式保護未成年人，還有相關人等（尤其校長和老師）的權責。

有關政治進入校園的問題，不少參考案例也來自美國：因為研究言論自由和教育學者普遍認同，美國的憲法第一修正案在保障言論的自由度方面，相對於其他西方國家和聯合國的要求，更為寬鬆-換言之，若連美國也有訂定法例和守則，針對跟校園相關的政治議題，在其他地方的學校亦多數有類似限制。

事實上，在美國兩黨激烈互爭，以及傳媒高度渲染選舉政治的環境下，中小學校園內如何處理好政治討論（political discussion）和政治參與（political engagement）的校本管理，是多年來重點研究的課題-前者關乎「言論」而後者涉及實際「行動」-規管範圍可概括為以下3大範疇：

法律保障學生 教師觀點中立

（1）法律層面-法律乃保障未成年人的最後防綫，意思是即使相信教育工作者應該會愛護學生和引導他們成才，也必須有對應的法律或官方指引限制，以確保學生不受教師傷害。

在美國，不同州份的教育法律雖有分別，但就公立學校內的政治活動所作之規限，一般都以「教師和學生行為均代表校方立場」作原則-即校方如不制約，所有政治行為便被視為得到校方正式認可，而校董也要承擔其衍生的全部相關的法律責任。

正因如此，任何校方員工均不得在其受薪時間內宣揚政治理念、參與政治運動、或是進行任何會影響選舉結果的活動，包括解說或推廣某些候選人的政綱、派發選舉宣傳單張等。

此外，老師如要用課堂時間作政治討論，須提供「正當理由」（legitimate reasons）證明有教學需要，且必須以「中立觀點」（viewpoint-neutral）為原則進行討論。

反觀香港的法例卻沒有寫得如上述般仔細明確，所以教育局局長上星期致全港中小學校長的信件，便可以釐清一些基本原則-例如表明老師不得取事假來罷課，其實亦符合以上「不在受薪時間內參與政治運動」的一般性原則：也就是老師仍可參與，但必須要以私人身份進行，不能又要參與又不想扣自己年假，亦不承認自己缺勤或曠工。

據美國最高法院的裁決，學生於校內刊物或印刷品宣揚的理念，若與辦學團體的宗旨不符，校方有權管制同學的政治言論。同樣道理也應用於學生在校內唱含政治信息歌曲或喊政治口號上，校方如不制止，學校管理層和校董得接受自己有法律責任會「上身」。更直接一點說：假如有同學在校園內宣揚港獨，貼橫額、派單張，在法律層面可以等同校方推動（或協助推動）港獨。即使沒有行動而只是課堂討論，若然有老師嘗試包裝此乃教學需要，則校方必須提供足夠理據證明，該課非用港獨為題目不可。

議題有「公論」不應「開放式」辯論

（2）議題層面--專門研究教學與倫理道德的學者Paula McAvoy和Diana Hess提出，教學議題要分為「已確立」（settled）和「開放式」（open）兩類，而學者的普遍共識，是老師有責任教導學生有些議題經已確立亦有公論，故不應該作開放式辯論。

典型的「已確立議題」是美國的黑奴制度：奴隸制違反基本人權毫無疑問是人類共識，所以兩年前當美國有老師要求8年級（大概等於香港的中二）學生在功課列出黑奴制度的優點和缺點時，教育界整體共識是：There is no debate about slavery，也就是奴隸制不容辯論，斷不可能有人會因為想培養同學們的創意或批判思維，而認同應該思考奴隸制的好處，更不會要求中小學生就「奴隸制對美國利多於弊」作「開放式」討論。

觀乎近月美國非洲裔疑犯被白人警察壓頸致死所引發的大規模騷亂，讀者應更能感受得到，若要求學生探討黑奴制度是否利多於弊，可以對美國國民帶來何等程度的傷害。

反觀香港，至今仍有不少人認為「日軍侵華對中國利多於弊」是一條沒有問題的試題，那種冷漠確是這個城市的悲哀。更重要的是此現象背後，反映本港教育界目前充斥着把settled issues偽裝成開放式討論，從而隱藏其政治目的一種氛圍，包括「香港是否必屬中國一部分」、「香港沒有公投法而學生是否仍可進行公投」等狡辯。在國家安全的前提下，教育局局長便有需要發信清楚列明相關政策及指引了。

尊重選擇 維護不表態的權利

（3）選擇層面--最後還有老師與學生是否有足夠選擇空間的問題：沒錯，我們希望學生多關心社會，而老師亦不應「太離地」。不過，當一些老師或學生不想就自己的政治立場表態，一個尊重表達自由的社會，是否也要保障「不想表態的人」之權利？

教育局雖表明不想學生捲入政治，卻仍未要求校方保障不想表態之師生的自由不受損。McAvoy與Hess認為，教導老師和同學如何向其他人清楚說明，自己不想就敏感課題公開表態，也是必須學懂的一課，並且有利整體進一步學習怎樣尊重別人，從而增進人與人溝通的技巧。

試想若有同學質問老師：「你是藍還是黃？」時，老師可如何應對？答了藍或黃後，他或她往後的日子要如何教學，以及面對其他同事、學生和家長？同一條問題如果換轉由老師逐一問每位同學，情況又應怎樣處理？

既然香港已變成這種狀況，校方當盡早準備，發出明確指引，訂明老師和學生在校內面對這種不必要的政治壓力時，有權保持沉默並設立投訴機制處理。

▲ 近年鋪天蓋地的政治新聞再配合社交網絡，學生根本就不可能逃避政治，而當我們討論校園政治化的問題時，原則上都是聚焦中小學。（資料圖片）