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華為4月手機銷量 首超三星全球登頂

行政人員版 2020/06/16

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有調查顯示，華為於4月份手機銷量首次超越三星（Samsung），並排行全球第一。

市場調查機構Counterpoint公布，4月份全球智能手機出貨量為6,937萬部，較同期少41%。當中三星手機市佔率約

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欄名 : 科技新知

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