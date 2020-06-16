華為4月手機銷量 首超三星全球登頂 行政人員版 2020/06/16 分享： 有調查顯示，華為於4月份手機銷量首次超越三星（Samsung），並排行全球第一。 市場調查機構Counterpoint公布，4月份全球智能手機出貨量為6,937萬部，較同期少41%。當中三星手機市佔率約 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 無法搜尋邱吉爾照？ Google：自動更新出錯 今日 無法搜尋邱吉爾照？ Google：自動更新出錯 5G技術資助計劃3項目已通過審批 2020/06/15 5G技術資助計劃3項目已通過審批 Honor Play 4 Pro 手機設傳感器測體溫 2020/06/15 Honor Play 4 Pro 手機設傳感器測體溫 華為P40 Pro+月底賣 100倍變焦售9888 2020/06/12 華為P40 Pro+月底賣 100倍變焦售9888 Android 11 Beta 新功能聚焦3重點 2020/06/12 Android 11 Beta 新功能聚焦3重點 華為 智能手機 Samsung 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入