國安法做「鑲鋼牙老虎」 或7月初通過

港區國安法何時立法生效？各方高度關注。知情者透露，由於內地實行大陸法，與香港的普通法不同，中央需解決的技術工夫較原本估計多，全國人大常委會或7月初才通過立法。

兩地法律有別 解決技術需時

消息人士又表示，

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