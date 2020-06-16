國安法做「鑲鋼牙老虎」 或7月初通過 政治版 2020/06/16 分享： 港區國安法何時立法生效？各方高度關注。知情者透露，由於內地實行大陸法，與香港的普通法不同，中央需解決的技術工夫較原本估計多，全國人大常委會或7月初才通過立法。 兩地法律有別 解決技術需時 消息人士又表示， ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 港涉危害國安案件 京實施管轄權 今日 港涉危害國安案件 京實施管轄權 最新專欄文章 更多 限聚令大鬆綁 8人寬至數十人？ 2020/06/15 限聚令大鬆綁 8人寬至數十人？ 國安法內容或下周曝光 月底通過 2020/06/12 國安法內容或下周曝光 月底通過 國安法倘通過 警新執法部門即開工 2020/06/11 國安法倘通過 警新執法部門即開工 國泰大得不能倒 揭政府出手玄機 2020/06/10 國泰大得不能倒 揭政府出手玄機 國安法料月底立法後 京強力政策挺港 2020/06/09 國安法料月底立法後 京強力政策挺港 傅流螢 香港 一國兩制 港區國安法 人大常委 韓正 曾鈺成 普通法 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入