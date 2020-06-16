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國安法做「鑲鋼牙老虎」 或7月初通過

政治版 2020/06/16

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港區國安法何時立法生效？各方高度關注。知情者透露，由於內地實行大陸法，與香港的普通法不同，中央需解決的技術工夫較原本估計多，全國人大常委會或7月初才通過立法。

兩地法律有別 解決技術需時

消息人士又表示，

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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