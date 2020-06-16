萬元快派出 還需好蹺谷消費

政府全民派1萬元計劃昨天起派發表格，公眾熱切期待款項到手，惟消費意慾和實際支出依然疲弱，不斷傳來零售商號欠租、關店或撤出的消息。要避免市民於疫下完全儲起款項求安心，官商都要更為積極，如旅發局的倡消費優惠可加倍多元，官方也可以特別交通折扣增加外出誘因，全面鼓勵花錢。

放水恐變應急錢 零售未必得益

財政司司長陳茂波日前在網誌指出，疫情近期大致緩和，市民回復外出，疊加下月初陸續收到1萬元，有望改善消費氣氛，甚至造就另類「消費時點」。據他分析，官方派錢約700億元，幾等同3個月的零售銷售貨值，就算市民只花掉一部分，仍可提振經濟。

不過，諾貝爾經濟學家斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）認為，全球縱已花掉GDP的10%振經濟，但情急下藥石亂投，欠缺焦點方向，結果不少成為個人、商企閒置的應急錢，恍若當年大蕭條的流動性陷阱，意即央行推出任何減息政策都無法推動消費、刺激經濟增長。

本港金管局數據正顯示，4月銀行總存款逆市升0.8%，派錢後數字隨時再上調。有民調反映，多達15%中上產準備全數儲起官方的1萬元，也有23%計劃只花2,500元以下。

振消費救市，絕對刻不容緩。上月零售業銷貨額預料會連續第16個月下滑，錶飾店Folli Follie一系近日撤出香港，最近又有國際童裝店被入稟追租。

旅發局剛公布「旅遊．就在香港」計劃細節，推介土炮酒品、叮叮文化遊等主題路綫和特色景點，一站式網羅過萬個食、買、玩優惠，但已知的折扣宣傳偏向酒店或連鎖企業，且與另一組織「香港再出發」的推廣相若，未能像台灣的「振興三倍券」，連最草根的夜市、市場都可用到。

官商齊出組合拳 補貼跨區玩樂

本地不少大企業有資源自行推廣宣傳，周末早已門庭若市，如宜家家居生意好得可向全球9國政府退還補助金。港府須緊記整體就業市場是由中小企撑起，推行計劃時應盡量雨露均沾。

上月日均仍僅得260名旅客訪港，當局鼓勵無從外遊的市民留港深度遊，無疑事半功倍。沙士期間，曾有旅行社推出本地遊，創下一日逾100團的紀錄，惟今天資訊遠更發達，探尋新鮮目的地來自由行，輕而易舉。政府或可考慮在指定時段、路綫提供交通折扣，即能鼓勵大家跨區遊樂消費。那又不像既有補貼計劃必須超過每月的400元門檻，限制重重。

目前，各大央行以史無前例的速度放水穩定金融體系，引致大量投機炒賣，股市每天如坐過山車，道指期貨昨天曾瀉900點，只會加劇變數充斥的氛圍，令社會更趨審慎，消費前再三思量。顯然，港府不希望市民儲起1萬元來作應急錢，必須聯同商家多加出招、出組合拳鼓勵消費，才能達致更理想的刺激效果。

責任編輯：黃鑠安